Wildberger: 30 Prozent der Berichtspflichten sollen abgebaut werden

Berlin, 31. ⁠Jul (Reuters) - Digitalminister Karsten Wildberger hat drastische Schritte zum Bürokratieabbau in Deutschland angekündigt. Beim nächsten Entlastungskabinett der schwarz-roten Regierung wolle man die Beweislastumkehr bei Berichtspflichten beschließen, sagte der CDU-Politiker in einem am Freitag veröffentichten Reuters-Interview. "Das ändert die Logik des Staates ‌bei Berichtspflichten. Es sollen 30 Prozent abgebaut werden, indem der Staat künftig begründen muss, wieso er an einer Berichtspflicht festhalten will", fügte er hinzu. ⁠Der Koalitionsausschuss ⁠von CDU, CSU und SPD hatte Anfang Juli diesen Weg skizziert. Wildberger verwies aber darauf, dass man diese Zeit bis wahrscheinlich Dezember zur Vorbereitung brauche, weil die Lage juristisch sehr komplex sei. Mit den beiden Entlastungskabinetten, in denen nur über Maßnahmen zum Bürokratieabbau gesprochen wurde, habe man bereits ‌Einsparungen von 10,4 Milliarden Euro auf den Weg ‌gebracht. "Das Thema nimmt weiter Fahrt auf."

Wildberger kündigte weitere Schritte an, wie die sogenannte Genehmigungsfiktion, bei der ein Antrag nach vier Monaten Bearbeitungszeit ohne Antwort als genehmigt gelten ⁠soll. Daneben arbeite man an der Einführung eines vereinfachten "Gebäudetyps E" und der Entschlackung ‌von DIN-Normen am Bau.

Der für Staatsmodernisierung ⁠zuständige Minister kritisierte zugleich die EU-Kommission. "Die EU-Kommission beschleunigt das Thema nicht genug. Die EU muss aber mit einer anderen Geschwindigkeit agieren, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können", mahnte er. In Europa werde ‌häufig das Richtige gesagt, aber die ⁠Geschwindigkeit passe nicht dazu. "Nehmen wir das ⁠Thema Datennutzung: Die EU will nun vorschreiben, dass alle ihre industriellen Daten zur Verfügung stellen sollen", sagte er. Das sei gut gemeint. "Aber wir müssen auch diskutieren, was passiert, wenn unser Datenschatz dann Europa verlässt. Das ist gefährlich." Es gebe viele Themen, bei denen er die Position habe, dass Europa nur den Rahmen setzen, sich ansonsten aber zurückhalten sollte. Die EU müsse nicht immer alles bis ins kleinste Detail vorgeben. "Das Misstrauen nervt Unternehmen und die ⁠Menschen zunehmend."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)