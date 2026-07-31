Wildberger: Brauchen Grundsatzdebatte mit China über Daten und Handel

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, 31. ⁠Jul (Reuters) - Digitalminister Karsten Wildberger will eine grundsätzliche und breite Debatte mit China über Daten und Wirtschaftsbeziehungen. "Die Debatte, ob chinesische E-Autos Daten nach China senden, beschäftigt mich schon", sagte Wildberger in ‌einem am Freitag veröffentlichten Reuters-Interview. "Wir müssen die Diskussion gerade mit China grundsätzlich führen", fügte er hinzu. "Partnerschaft heißt für mich ⁠immer ein ⁠großes Maß an Reziprozität – darauf hätte man schon früher pochen sollen", sagte der CDU-Politiker auf die Frage, ob es richtig sei, dass deutsche Autokonzerne in China erhobene Daten über die Entwicklung des Autonomen Fahrens nicht nach Deutschland senden ‌dürfen, es aber umgekehrt keine Beschränkungen gibt. ‌Allerdings mahnte Wildberger, dass man sich auch in Deutschland selbstkritisch Fragen stellen müsse: "Warum müssen die Firmen denn nach China gehen und ⁠können die Technologie nicht hierzulande entwickeln? Das kann ich doch den ‌Menschen nicht erklären", kritisierte er.

Er ⁠habe höchsten Respekt für das, was China leiste, betonte der Digitalminister. "Aber angesichts des wachsenden Handelsbilanzdefizits müssen wir diskutieren, wie wir unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit zukunftsfest gestalten." Wildberger ‌verwies darauf, dass Chinas Wirtschaft ⁠Überkapazitäten produziere und "viele chinesische Produkte ⁠teilweise unter Selbstkostenpreis nach Europa" exportiere, weil andere Märkte geschlossen seien. "Bei allem notwendigen Respekt für China brauchen wir mehr Ausgewogenheit im Handel." Die EU diskutiert über mögliche Handels-Abwehrinstrumente. Kanzler Friedrich Merz hat in den vergangenen Wochen mehrfach kritisiert, dass es auch durch einen unterbewerteten Yuan eine Wettbewerbsverzerrung gebe. China weist dies zurück.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Krise
BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche eingestern, 05:36 Uhr · dpa-AFX
BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein
Autosektor
Mauer Automarkt in China beschert BMW Gewinneinbruchgestern, 12:22 Uhr · Reuters
BMW
China-Krise lässt BMW-Gewinn einbrechengestern, 07:08 Uhr · Reuters
China-Krise lässt BMW-Gewinn einbrechen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen