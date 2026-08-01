EQS-News: HIZENERGY steigt mit der Aufnahme in die Tier-1-Liste von BloombergNEF in die weltweite Spitzenklasse auf

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HIZENERGY steigt mit der Aufnahme in die Tier-1-Liste von BloombergNEF in die weltweite Spitzenklasse auf



01.08.2026 / 22:25 CET/CEST

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HEFEI, China, 1. August 2026 /PRNewswire/ -- Am 31. Juli 2026 veröffentlichte BloombergNEF (BNEF), das weltweit führende Energieforschungsinstitut, seine Liste der Tier-1-Hersteller im Bereich Energiespeicherung für das dritte Quartal 2026. Das erst vor vier Jahren in China gegründete Unternehmen HIZENERGY hat sich einen Platz auf dieser renommierten Liste gesichert, gehört nun zur weltweiten Spitzenklasse der Energiespeicheranbieter und hat sich als herausragender Spezialist für Energiespeicher im Gewerbe- und Industriebereich (C&I) etabliert. Diese bedeutende Auszeichnung unterstreicht die technologische Stärke des Unternehmens auf Weltklasseniveau und seine zuverlässige globale Lieferkapazität für internationale Märkte.

BloombergNEF Tier 1 List

Der Tier-1-Kader für das dritte Quartal 2026 umfasst 68 Hersteller, bei denen es sich größtenteils um etablierte Branchenriesen mit einer über zehnjährigen Unternehmensgeschichte handelt. HIZENERGY wurde im Juni 2022 gegründet und sticht als junges Unternehmen hervor, das die Tier-1-Bewertung bereits bei der ersten Einreichung bestanden hat und damit den langjährigen Konsens der Branche widerlegt, wonach neue Start-ups 5 bis 8 Jahre benötigen, um die Tier-1-Kriterien zu erfüllen.

Die eigenständige Forschung und Entwicklung bildet den zentralen Wettbewerbsvorteil von HIZENERGY. Mehr als die Hälfte der Belegschaft besteht aus Forschungsingenieuren, die über mehr als 120 Patente im Bereich der Energiespeichertechnologie verfügen. Im Jahr 2026 brachte das Unternehmen weltweit sein eigens entwickeltes, flüssigkeitsgekühltes Hochleistungs-PCS (Power Conversion System) mit einer Leistung von 300 kW bzw. 460 kW auf den Markt und schloss damit eine entscheidende technische Lücke in der Branche. Diese innovative Hardware beseitigt die seit langem bestehenden Schwachstellen herkömmlicher C&I-Speichersysteme, darunter übermäßiger Platzbedarf, hohe Verluste im Parallelbetrieb und unerschwingliche Kosten für Kapazitätserweiterungen, und schafft damit eine unvergleichliche technische Differenzierungsbarriere.

Eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei kommerziellen Projekten bildet das Rückgrat der Tier-1-Qualifikation von HIZENERGY. Bis Mitte 2026 hatte die kumulierte installierte Energiespeicherkapazität des Unternehmens 1,8 GWh überschritten, wobei landesweit mehr als 6.000 Energiespeicherschränke im Einsatz waren. Die Kapazität für eine parallele weltweite Bereitstellung erfüllt zudem die globalen Bewertungsstandards von BNEF: HIZENERGY hat europaweit und in Südostasien lokale Teams aufgebaut und bereits Projekte in Belgien, Deutschland und anderen Überseegebieten erfolgreich in Betrieb genommen.

Der Erwerb des BNEF-Tier-1-Status ist für HIZENERGY eher eine neue Startlinie als eine Ziellinie. In Zukunft wird das Unternehmen diese erstklassige Zertifizierung nutzen, um seine Kernaktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung auszubauen, flüssigkeitsgekühlte Hochleistungsspeichersysteme weiterzuentwickeln und intelligente Energiemanagement-Software zu optimieren. Das Unternehmen wird seine lokalen Servicenetzwerke in ganz Europa und Südostasien ausbauen, die Anwendungsbereiche für Energiespeicher diversifizieren und sich voll und ganz auf den globalen C&I-Speichermarkt konzentrieren. HIZENERGY hat sich hochwertigen, zuverlässigen Energiespeicherlösungen verschrieben und hat sich zum Ziel gesetzt, Industrie- und Gewerbebetriebe weltweit mit stabiler, kostengünstiger sauberer Energie zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.hizenergy-ess.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3008570/Tier1_Q3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2948872/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg

Cision

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