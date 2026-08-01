EQS-News: StarCharge wurde auf dem GGII Energy Storage Industry Summit 2026 zur Nummer 1 unter den Mikronetz-Marken gekürt

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StarCharge wurde auf dem GGII Energy Storage Industry Summit 2026 zur Nummer 1 unter den Mikronetz-Marken gekürt



01.08.2026 / 18:55 CET/CEST

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Firmeneigene Technologie und mehr als 300 Bereitstellungen weltweit untermauern die wachsende Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Mikronetze

CHANGZHOU, China, 1. August 2026 /PRNewswire/ -- StarCharge, ein Anbieter integrierter Energielösungen, wurde im Rahmen des fünften GGII Energy Storage Industry Summit und der Energy Storage Top Brand Awards zur Nummer 1 unter den Mikronetz-Marken 2026 gekürt. Mit dieser Auszeichnung werden die Stärken von StarCharge in vier Bereichen gewürdigt: technologische Innovation, Wettbewerbsfähigkeit der Produkte, kommerzielle Umsetzung und Ruf auf dem Markt.

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Mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich der E-Auto-Ladeinfrastruktur und Energiedienstleistungen hat StarCharge eine integrierte Plattform entwickelt, die intelligentes Laden, szenariobasierte Mikronetze und virtuelle Kraftwerke miteinander verbindet. Die Plattform koordiniert die Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung sowie den Verbrauch und den Stromhandel.

StarCharge bietet Mikronetz-Lösungen für mehr als 300 Anwendungsszenarien an, darunter Fabriken, Industrieparks, Solarspeicher-Ladestationen, Bergbaubetriebe, Gemeinden, Inseln und netzunabhängige Standorte. Das Portfolio umfasst netzgebundene, netzunabhängige und netzbildende Systeme, die durch firmeneigene Regelalgorithmen und Energiemanagement-Software unterstützt werden.

Eine Schlüsseltechnologie, die hinter dieser Auszeichnung steht, ist das Photovoltaik- und Energiespeicher-Mikronetzsystem von StarCharge, das einen nahtlosen Übergang zwischen netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb ermöglicht. Das System umfasst einen statischen Umschalter, ein firmeneigenes Stromumwandlungssystem und eine zentrale Steuerung für das Mikronetz.

Diese Architektur ermöglicht eine Umschaltzeit von unter 20 Millisekunden, während die branchenübliche Umschaltzeit bei etwa 50 Millisekunden liegt. Es wurde entwickelt, um die Stromversorgung in Umgebungen mit schwachem oder instabilem Stromnetz aufrechtzuerhalten und durch Ausfälle verursachte Produktionsausfälle zu reduzieren.

StarCharge hat weltweit über 300 Mikronetzprojekte realisiert und wurde mehrere Quartale in Folge in die Liste der Tier-1-Hersteller von Energiespeichersystemen von BloombergNEF aufgenommen.

In China hat das Unternehmen integrierte Solarspeicher-Ladeprojekte, CO₂-arme Industrieparks und Vehicle-to-Grid-Anwendungen realisiert. Auf internationaler Ebene hat das Unternehmen strategische Vereinbarungen zur Energiespeicherung mit Energieunternehmen in Märkten wie Lettland und Moldawien geschlossen, deren geplante Gesamtkapazität sich auf fast 3,5 GWh beläuft.

StarCharge bietet umfassende Dienstleistungen wie Standortbewertung, Systemplanung, Hardware- und Software-Integration, Inbetriebnahme sowie Betriebsoptimierung an. Das Unternehmen wird weiterhin in Technologien für Mikronetze und virtuelle Kraftwerke investieren und gleichzeitig sein globales Projekt- und Servicenetzwerk ausbauen.

Cision

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