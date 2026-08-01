Kolumne von Stefan Riße

Bis Ende der Neunzigerjahre war es recht einfach, anhand des langfristigen Zinsfußes die Tendenz des Aktienmarktes zu prognostizieren. Sanken die langfristigen Zinsen, folgte eine positive Aktientendenz entweder sofort oder mit spätestens zwölf Monaten Verzögerung und umgekehrt. Diese klare Relation galt dann ab der Jahrtausendwende nicht mehr.

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