Kolumne von Stefan Riße

Zinsen könnten zum Stolperstein werden
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Steigende Anleiherenditen setzen die Aktienmärkte zunehmend unter Druck. Warum die Risikoprämie für Aktien fast verschwunden ist, welche Rolle Inflation und Notenbanken spielen und weshalb langfristig dennoch Chancen entstehen.
Quelle: Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock.com
Bis Ende der Neunzigerjahre war es recht einfach, anhand des langfristigen Zinsfußes die Tendenz des Aktienmarktes zu prognostizieren. Sanken die langfristigen Zinsen, folgte eine positive Aktientendenz entweder sofort oder mit spätestens zwölf Monaten Verzögerung und umgekehrt. Diese klare Relation galt dann ab der Jahrtausendwende nicht mehr.
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