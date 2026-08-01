Nach massivem Widerstand: FIFA gibt Investorenpläne auf
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Fußball-Weltverband FIFA gibt seine umstrittenen Investorenpläne auf. Der Vorschlag werde abgesagt, erklärte Verbandspräsident Gianni Infantino in einer in der Nacht veröffentlichten Stellungnahme./wma/DP/zb
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