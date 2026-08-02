Netflix-Alpinist Nirmal Purja stirbt am Broad Peak

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Der nepalesischstämmige Extremsportler Nirmal Purja ist tot. Er starb nach Angaben seiner Firma bei einem schweren Lawinenunglück am Donnerstag am Broad Peak in Pakistan. Zudem bestätigte der Alpine Club Pakistan auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur den Tod Purjas und seiner neun Begleiter./mar/DP/zb