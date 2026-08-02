Schüsse im Rekrutierungszentrum in Odessa

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Ein Unbekannter hat am Abend in einem Rekrutierungszentrum in der ukrainischen Hafenstadt Odessa das Feuer auf die Angestellten eröffnet. Vier Männer seien dabei verletzt worden, einer von ihnen schwer, berichteten die örtlichen Medien. Der Schütze flüchtete daraufhin. Die Polizei habe die Wohnung des Schützen ausfindig gemacht, berichtete die Zeitung "Dumskaja". Der Mann habe sich dort verschanzt und sei später von den Beamten festgenommen worden. Über seine Motive lagen keine Informationen vor./cha/DP/zb

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