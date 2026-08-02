Wochenausblick: Einkaufsmanagerindizes als globale Stimmungsbarometer, ergänzt um Handels-, Arbeitsmarktdaten und Quartalszahlen
HSBC · Uhr
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Montag:
Der Montag startet mit mehreren Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren aus dem Verarbeitenden Gewerbe. In Deutschland werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht und der S&P Global Einkaufsmanagerindex für Deutschland und die Eurozone, welcher das Wachstum der Wirtschaft misst. Aus China kommen mit dem RatingDog Einkaufsmanagerindex für die Industrie sowie aus der Schweiz mit dem Verbraucherpreisindex weitere Bausteine für die globale Konjunktur- und Inflationslage. Am Nachmittag folgt mit dem US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ein wichtiger US-Indikator, der häufig auch Zins- und USD-Erwartungen erweitern kann.
Auf Unternehmensseite stehen unter anderem Palantir, Marriott und Vertex Pharmaceuticals im Fokus, die potenzielle Hinweise auf Trends in Software und HealthCare liefern können.
Dienstag:
Makroseitig richtet sich der Blick am Dienstag auf die US-Handelsbilanz (Juni), die als Signal für Außenhandelsdynamiken wirken kann. Parallel ist es ein großer Tag für die Berichtssaison: In Deutschland und Europa veröffentlichen unter anderem HSBC, Lufthansa, Zalando, Evonik, Hugo Boss, Bayer, Continental und BioNTech. In den USA stehen große Namen wie SpaceX, Caterpillar, Spotify, Merck & Co, Pfizer und McDonald's auf der Agenda. Insgesamt kann der Tag damit Impulse für sehr unterschiedliche Sektoren liefern und ist für eine breite Marktübersicht relevant.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichten sich die Konjunktursignale, insbesondere aus dem Dienstleistungssektor. Aus China kommt der RatingDog Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und in den USA stehen die ADP-Beschäftigungsänderung sowie der ISM-Dienstleistungsindex an. Ergänzend folgen in Europa mehrere Datenpunkte, darunter HCOB-Einkaufsmanagerindex für Deutschland und die Eurozone, der UK S&P Global Services Einkaufsmanagerindex sowie der Erzeugerpreisindex für die Eurozone. Aus Frankreich werden zudem Daten zur industriellen Produktion erwartet. In Deutschland liefert die KfW mit Förder- und Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zusätzliche Einblicke in Finanzierungs- und Förderaktivitäten.
Unternehmensseitig berichten in Deutschland Fresenius, Siemens Energy, Vonovia, Infineon, Beiersdorf und Klöckner & Co. International geben Eli Lilly, Novo Nordisk, Walt Disney, Costco, Shopify sowie Uber, Expedia und Ebay ihre Quartalszahlen bekannt.
Donnerstag:
Am Donnerstag stehen in Europa Aktivitätszahlen im Mittelpunkt: die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone im Juli und der deutsche Auftragseingang der Industrie für Juni werden publiziert. Zusätzlich ist der Wirtschaftsbericht der EZB eine wichtige Einschätzung der aktuellen Wachstums- und Inflationsdynamik.
Viele deutsche Unternehmen geben am Donnerstag ihre Zahlen bekannt, unter anderem Siemens, Deutsche Telekom, Commerzbank, Aurubis, Carl Zeiss Meditec, IONOS, Rational, Merck KGaA, Henkel, Scout24, Renk, Dürr, ConocoPhillips, ProSiebenSat.1 und 1&1, sowie in den USA Lyft und Airbnb.
Freitag:
Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunktur- und Unternehmensdaten an: In den USA wird der Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht und aus China folgt die Handelsbilanz für Juli. In Europa wird die deutsche Handelsbilanz sowie die Industrieproduktion für Juni veröffentlicht, sowie aus Frankreich die Handelsbilanz, Leistungsbilanz und ILO-Arbeitslosenquote für Q2 2026. Unternehmensseitig berichten Allianz, Daimler Truck, Münchener Rück, Lanxess und Porsche Automobil Holding ihre Quartalszahlen.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Montag:
Der Montag startet mit mehreren Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren aus dem Verarbeitenden Gewerbe. In Deutschland werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht und der S&P Global Einkaufsmanagerindex für Deutschland und die Eurozone, welcher das Wachstum der Wirtschaft misst. Aus China kommen mit dem RatingDog Einkaufsmanagerindex für die Industrie sowie aus der Schweiz mit dem Verbraucherpreisindex weitere Bausteine für die globale Konjunktur- und Inflationslage. Am Nachmittag folgt mit dem US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ein wichtiger US-Indikator, der häufig auch Zins- und USD-Erwartungen erweitern kann.
Auf Unternehmensseite stehen unter anderem Palantir, Marriott und Vertex Pharmaceuticals im Fokus, die potenzielle Hinweise auf Trends in Software und HealthCare liefern können.
Dienstag:
Makroseitig richtet sich der Blick am Dienstag auf die US-Handelsbilanz (Juni), die als Signal für Außenhandelsdynamiken wirken kann. Parallel ist es ein großer Tag für die Berichtssaison: In Deutschland und Europa veröffentlichen unter anderem HSBC, Lufthansa, Zalando, Evonik, Hugo Boss, Bayer, Continental und BioNTech. In den USA stehen große Namen wie SpaceX, Caterpillar, Spotify, Merck & Co, Pfizer und McDonald's auf der Agenda. Insgesamt kann der Tag damit Impulse für sehr unterschiedliche Sektoren liefern und ist für eine breite Marktübersicht relevant.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichten sich die Konjunktursignale, insbesondere aus dem Dienstleistungssektor. Aus China kommt der RatingDog Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und in den USA stehen die ADP-Beschäftigungsänderung sowie der ISM-Dienstleistungsindex an. Ergänzend folgen in Europa mehrere Datenpunkte, darunter HCOB-Einkaufsmanagerindex für Deutschland und die Eurozone, der UK S&P Global Services Einkaufsmanagerindex sowie der Erzeugerpreisindex für die Eurozone. Aus Frankreich werden zudem Daten zur industriellen Produktion erwartet. In Deutschland liefert die KfW mit Förder- und Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zusätzliche Einblicke in Finanzierungs- und Förderaktivitäten.
Unternehmensseitig berichten in Deutschland Fresenius, Siemens Energy, Vonovia, Infineon, Beiersdorf und Klöckner & Co. International geben Eli Lilly, Novo Nordisk, Walt Disney, Costco, Shopify sowie Uber, Expedia und Ebay ihre Quartalszahlen bekannt.
Donnerstag:
Am Donnerstag stehen in Europa Aktivitätszahlen im Mittelpunkt: die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone im Juli und der deutsche Auftragseingang der Industrie für Juni werden publiziert. Zusätzlich ist der Wirtschaftsbericht der EZB eine wichtige Einschätzung der aktuellen Wachstums- und Inflationsdynamik.
Viele deutsche Unternehmen geben am Donnerstag ihre Zahlen bekannt, unter anderem Siemens, Deutsche Telekom, Commerzbank, Aurubis, Carl Zeiss Meditec, IONOS, Rational, Merck KGaA, Henkel, Scout24, Renk, Dürr, ConocoPhillips, ProSiebenSat.1 und 1&1, sowie in den USA Lyft und Airbnb.
Freitag:
Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunktur- und Unternehmensdaten an: In den USA wird der Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht und aus China folgt die Handelsbilanz für Juli. In Europa wird die deutsche Handelsbilanz sowie die Industrieproduktion für Juni veröffentlicht, sowie aus Frankreich die Handelsbilanz, Leistungsbilanz und ILO-Arbeitslosenquote für Q2 2026. Unternehmensseitig berichten Allianz, Daimler Truck, Münchener Rück, Lanxess und Porsche Automobil Holding ihre Quartalszahlen.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
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Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
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