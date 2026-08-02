Wochenausblick: Einkaufsmanagerindizes als globale Stimmungsbarometer, ergänzt um Handels-, Arbeitsmarktdaten und Quartalszahlen

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Der Montag startet mit mehreren Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren aus dem Verarbeitenden Gewerbe. In Deutschland werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht und der S&P Global Einkaufsmanagerindex für Deutschland und die Eurozone, welcher das Wachstum der Wirtschaft misst. Aus China kommen mit dem RatingDog Einkaufsmanagerindex für die Industrie sowie aus der Schweiz mit dem Verbraucherpreisindex weitere Bausteine für die globale Konjunktur- und Inflationslage. Am Nachmittag folgt mit dem US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ein wichtiger US-Indikator, der häufig auch Zins- und USD-Erwartungen erweitern kann.Auf Unternehmensseite stehen unter anderem Palantir, Marriott und Vertex Pharmaceuticals im Fokus, die potenzielle Hinweise auf Trends in Software und HealthCare liefern können.Makroseitig richtet sich der Blick am Dienstag auf die US-Handelsbilanz (Juni), die als Signal für Außenhandelsdynamiken wirken kann. Parallel ist es ein großer Tag für die Berichtssaison: In Deutschland und Europa veröffentlichen unter anderem HSBC, Lufthansa, Zalando, Evonik, Hugo Boss, Bayer, Continental und BioNTech. In den USA stehen große Namen wie SpaceX, Caterpillar, Spotify, Merck & Co, Pfizer und McDonald's auf der Agenda. Insgesamt kann der Tag damit Impulse für sehr unterschiedliche Sektoren liefern und ist für eine breite Marktübersicht relevant.Zur Wochenmitte verdichten sich die Konjunktursignale, insbesondere aus dem Dienstleistungssektor. Aus China kommt der RatingDog Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und in den USA stehen die ADP-Beschäftigungsänderung sowie der ISM-Dienstleistungsindex an. Ergänzend folgen in Europa mehrere Datenpunkte, darunter HCOB-Einkaufsmanagerindex für Deutschland und die Eurozone, der UK S&P Global Services Einkaufsmanagerindex sowie der Erzeugerpreisindex für die Eurozone. Aus Frankreich werden zudem Daten zur industriellen Produktion erwartet. In Deutschland liefert die KfW mit Förder- und Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zusätzliche Einblicke in Finanzierungs- und Förderaktivitäten.Unternehmensseitig berichten in Deutschland Fresenius, Siemens Energy, Vonovia, Infineon, Beiersdorf und Klöckner & Co. International geben Eli Lilly, Novo Nordisk, Walt Disney, Costco, Shopify sowie Uber, Expedia und Ebay ihre Quartalszahlen bekannt.Am Donnerstag stehen in Europa Aktivitätszahlen im Mittelpunkt: die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone im Juli und der deutsche Auftragseingang der Industrie für Juni werden publiziert. Zusätzlich ist der Wirtschaftsbericht der EZB eine wichtige Einschätzung der aktuellen Wachstums- und Inflationsdynamik.Viele deutsche Unternehmen geben am Donnerstag ihre Zahlen bekannt, unter anderem Siemens, Deutsche Telekom, Commerzbank, Aurubis, Carl Zeiss Meditec, IONOS, Rational, Merck KGaA, Henkel, Scout24, Renk, Dürr, ConocoPhillips, ProSiebenSat.1 und 1&1, sowie in den USA Lyft und Airbnb.Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunktur- und Unternehmensdaten an: In den USA wird der Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht und aus China folgt die Handelsbilanz für Juli. In Europa wird die deutsche Handelsbilanz sowie die Industrieproduktion für Juni veröffentlicht, sowie aus Frankreich die Handelsbilanz, Leistungsbilanz und ILO-Arbeitslosenquote für Q2 2026. Unternehmensseitig berichten Allianz, Daimler Truck, Münchener Rück, Lanxess und Porsche Automobil Holding ihre Quartalszahlen.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC