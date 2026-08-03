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AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – MRH Switzerland AG setzt Wachstumskurs fort und übertrifft im ersten Halbjahr 2026 den Schweizer Hotelmarkt



03.08.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Interlaken, 3. August 2026

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – MRH Switzerland AG setzt Wachstumskurs fort und übertrifft im ersten Halbjahr 2026 den Schweizer Hotelmarkt

MRH Switzerland AG, der Hotelzweig von AEVIS VICTORIA, hat im ersten Halbjahr 2026 den Wachstumskurs fortgesetzt – in einem insgesamt leicht rückläufigen Schweizer Hotelmarkt. Der Umsatz stieg um 1.0% auf CHF 104.9 Mio. bei einer weiterhin hohen operativen Rentabilität. Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg um 2.8% und der RevPAR um 3.2%, was die Widerstandsfähigkeit und die qualitative Überperformance des Portfolios bestätigt.

MRH Switzerland AG («MRH») erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 einen konsolidierten Umsatz von CHF 104.9 Mio., was einem Anstieg um 1.0% entspricht. Der Umsatz im Geschäft mit Übernachtungen stieg auf CHF 61.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 60.9 Mio.). Auch das Gastronomiegeschäft verzeichnete ein Wachstum mit einem Umsatz von CHF 38.0 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 37.7 Mio.).

Überdurchschnittliche Entwicklung in einem rückläufigen Schweizer Markt

Gemäss den vorläufigen Daten und Schätzungen des Bundesamts für Statistik (BFS) verzeichnete die Schweizer Hotellerie zwischen Januar und Mai 2026 16.2 Mio. Übernachtungen, was einem Rückgang von 0.3% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Die zweite verfügbare Schätzung für Juni 2026 weist einen Rückgang der Übernachtungen um 2.2% aus, wobei die ausländische Nachfrage um 4.6% zurückging. Auf dieser Grundlage dürfte der Schweizer Hotelmarkt im gesamten ersten Halbjahr 2026 einen Rückgang von rund 0.7% verzeichnen. Die definitiven Zahlen für Juni werden vom BFS am 4. August 2026 veröffentlicht werden.

In diesem anspruchsvolleren Umfeld verzeichnete MRH ein Umsatzwachstum von 1.0% und einen noch stärkeren Anstieg seiner wichtigsten Kennzahlen zum Ertrag pro Zimmer: Der Durchschnittspreis pro Zimmer stieg um 2.8% auf CHF 651 (1. Halbjahr 2025: CHF 633). Der Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg um 3.2% auf CHF 354 (1. Halbjahr 2025: CHF 343).

Die Auslastung blieb mit 54.3% nahezu stabil (1. Halbjahr 2025: 54.1%). Der Anstieg des RevPAR ist somit in erster Linie auf die Verbesserung des Durchschnittspreises und weniger auf eine höhere Auslastung zurückzuführen. Er verdeutlicht die Fähigkeit von MRH, durch die Positionierung ihrer Häuser, die Preisdisziplin und die Qualität des Angebots Wert zu schaffen.

Hohe operative Rentabilität aufrechterhalten

Die EBITDAR-Marge, ein Schlüsselindikator für die operative Leistung von MRH angesichts der integrierten Immobilienstruktur der AEVIS-Gruppe, dürfte im Vergleich zum historisch hohen Niveau des vorangegangenen ersten Halbjahres (26.1%) weitgehend stabil bleiben.

Diese Entwicklung ist insbesondere auf den Anstieg der Marge im Gastronomiebereich, die 16.6% erreicht (1. Halbjahr 2025: 15.1%), sowie auf das sorgfältige Management der Verwaltungs-, Energie- und Betriebskosten zurückzuführen.

Ausblick

Nach Abschluss des umfangreichen Investitionszyklus setzt MRH die bewährte Strategie mit Fokus auf Ertragsqualität, Preisdisziplin und die kontinuierliche Verbesserung der operativen Leistung jedes Hotels fort. Das Unternehmen profitiert dabei von der Komplementarität zwischen dem Hotelportfolio von AEVIS und dem Know-how von Michel Reybier Hospitality.

MRH blickt zuversichtlich auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026. Die Entwicklung der internationalen Nachfrage, die geopolitische Volatilität und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird das Unternehmen aufmerksam beobachten.

Weitere Informationen:

Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, + 41 79 705 88 15

Über MRH Switzerland AG

MRH Switzerland AG ist eine Hotelkette, die unter der Marke Michel Reybier Hospitality elf Hotels in der Schweiz und im Ausland betreibt. Die Hotels befinden sich in erstklassigen Destinationen wie Zürich, Interlaken, Bern, Crans Montana, Zermatt, Davos, Flims und London. MRH Switzerland AG bewirtschaftet ein Portfolio von 1’180 Zimmern, die jährlich 367’819 Übernachtungen generieren. Die Gruppe beschäftigt 1’153 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. MRH Switzerland AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA. www.michelreybierhospitality.com

Über Michel Reybier Hospitality

Seit mehr als 20 Jahren pflegt Michel Reybier eine einzigartige, sehr zeitgemässe Vision von Luxus und Gastfreundschaft. Jedes Haus der Michel Reybier Hospitality trägt die Werte, die ihm am Herzen liegen: Exzellenz, Authentizität und Einfachheit. In einem Hotel, einer Villa oder einer Privatwohnung, in den Bergen oder am Meer, auf dem Land, im Herzen der Weinberge oder in der Stadt... Der einzige Anspruch, aussergewöhnliche Orte, welche Emotionen auslösen. Der Anspruch, eine raffinierte Lebenskunst zu teilen, die vor allem dem Wohlbefinden und dem Vergnügen der Gäste gewidmet ist. Dieser ganzheitliche Ansatz beruht auf unvergesslichen Erlebnissen, bei denen Sport, Ernährung, Wellness und Leidenschaft eine Einheit bilden. Diese Idee wird durch das medizinische Fachwissen von Nescens unterstützt, dessen ultimatives Ziel es ist, besser, gesünder und so lange wie möglich zu leben. Das Versprechen, jedem Moment einen Sinn zu verleihen.www.michelreybierhospitality.com

Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com

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