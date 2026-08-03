Siemens Healthineers erholen sich weiter kräftig an Dax-Spitze

Siemens Healthineers haben am Montag auf dem nach wie vor höchsten Stand seit Ende April deutlich gewonnen. Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im Dax.

Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.

Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse.