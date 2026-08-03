Medizintechnik-Konzern

Siemens Healthineers erholen sich weiter kräftig an Dax-Spitze

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Siemens Healthineers haben am Montag auf dem nach wie vor höchsten Stand seit Ende April deutlich gewonnen. Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im Dax.

Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.

Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Healthineers
Siemens Healthineers (ADR)
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Erhöhte Gewinnprognose
Siemens Healthineers profitiert von Zoll-Rückerstattungen31. Juli · Reuters
Siemens Healthineers profitiert von Zoll-Rückerstattungen
Staplergeschäft
Weiter kein Befreiungsschlag für Kion30. Juli · dpa-AFX
Weiter kein Befreiungsschlag für Kion
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdenheute, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen