Aktien Frankfurt Schluss: Dax erstmals über 26.000 Punkten - Nahost-Hoffnungen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnung auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges haben dem Dax am Montag nach vier Wochen Pause ein Rekordhoch beschert. Der Leitindex überwand bei seiner Rally erstmals die Marke von 26.000 Punkten.

Der Dax gewann zum Handelsschluss 1,45 Prozent auf 26.001,31 Zähler. Zuvor war er bis auf fast 26.100 Punkte gestiegen. Er wurde auch von Kursgewinnen der Schwergewichte SAP und Deutsche Telekom gestützt. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg um 1,66 Prozent auf 32.511,21 Zähler.

US-Präsident Donald Trump will am Wochenende den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Es blieb zunächst unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Straße von Hormus zu lassen, Fortschritte machen./tih/he

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