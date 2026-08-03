Aktien New York: Dow nähert sich Rekordhoch - USA sagen Angriffe auf Iran ab

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NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial zum Wochenauftakt Anlauf zu einem Rekordhoch genommen. Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag dem US-Leitindex und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind.

Der Dow stieg am Montag um 1,2 Prozent auf 53.090 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 7.574 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 28.591 Punkte nach oben./la/he

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