Aktien New York: Dow nähert sich Rekordhoch - USA sagen Angriffe auf Iran ab
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial zum Wochenauftakt Anlauf zu einem Rekordhoch genommen. Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag dem US-Leitindex und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind.
Der Dow stieg am Montag um 1,2 Prozent auf 53.090 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 7.574 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 28.591 Punkte nach oben./la/he
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickUS-Leitindex Dow nähert sich Rekordhoch - Trump sagt Angriffe abheute, 12:33 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista