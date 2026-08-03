Amazon durchbricht Drei-Billionen-Dollar-Marke

Der Internethändler und Cloud-Anbieter Amazon ist am Montag in einen exklusiven Klub aufgestiegen. Dank einer anhaltenden Kursrally seit der Vorwoche kletterte der Börsenwert des Konzerns am Montag über die Marke von drei Billionen US-Dollar.

Nur Nvidia, Alphabet, Microsoft und Apple schafften es neben Amazon bislang über diese Marke. Zuletzt gewannen die Titel in den USA in einem generell stärkeren Markt 4,6 Prozent hinzu. Eine Aktie war damit knapp 284 US-Dollar wert.

Noch im Frühjahr war die Aktie unter die 200-Dollar-Marke gefallen. Zudem litt das Papier in den vergangenen Monaten merklich unter der Skepsis bezüglich KI-Aktien. Amazon plant, in diesem Jahr gut 220 Milliarden Dollar in den Ausbau von KI-Rechenkraft zu investieren.

Investoren hinterfragen diese hohen Summen zunehmend. Allerdings zeigte Amazon bei der Vorlage der Quartalszahlen in der Vorwoche, dass sich diese Investitionen offenbar rentieren. In der Sparte Amazon Web Services – dort sind die KI-Dienste verortet – steigerte der Konzern den Umsatz so stark wie seit 2021 nicht mehr.

Daraufhin sprang die Aktie am Freitag um 15 Prozent, so viel wie seit über 14 Jahren nicht mehr. Am Montag knüpfte die Amazon-Aktie an diese Gewinne an, und ist laut Bloomberg damit auch wieder die Aktie aus dem Kreis der „Magnificent Seven“, die im Börsenjahr 2026 bislang am stärksten zugelegt hat.