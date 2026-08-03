ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siltronic auf 90 Euro - 'Hold'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Investment-Story spreche derzeit für den Waferhersteller, allerdings nicht die Bewertung der Aktie, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die jüngst vorgelegten Quartalszahlen schrieb er, die Ertragslage scheine an einem entscheidenden Wendepunkt zu stehen. Die boomende Nachfrage nach Servern kurbele den Bedarf an 300-mm-Wafern an, während die Nachfrage nach 200-mm-Wafern ihren Tiefpunkt offenbar bereits durchschritten habe./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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