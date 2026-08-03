ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 270 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers seien enttäuschend gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer Einschätzung am Montag. Positive Signale gebe es für Siemens dagegen von Wettbewerbern aus der Branche Automatisierung und Elektrifizierung./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

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