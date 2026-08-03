ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fuchs SE auf 54 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestützt auf eine robuste Nachfrage, Vorzieheffekte und Lieferengpässe bei Wettbewerbern sei das zweite Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schmierstoffherstellers habe aber davor gewarnt, der Schwung des ersten Halbjahres könnte für den Rest des Jahres nicht einfach fortgeschrieben werden - auch wegen Belastungen durch Rohstoffkosten./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

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