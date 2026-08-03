ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Eon auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 22,70 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Am Markt unterschätze man die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in die Energienetze, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausbaupläne in Deutschland und regulatorische Vorgaben für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der Stromerzeuger seien die absehbaren Impulsgeber in den kommenden Monaten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista