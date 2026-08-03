ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Konsumgüterkonzerns lägen deutlich unter den Erwartungen und dürften zu merklich sinkenden Konsensschätzungen führen, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST