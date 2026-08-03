ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach der Zulassung des Typs 737 Max 7 durch die Bundesluftfahrtbehörde der USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Zulassung erfolge früher als erwartet, schrieb Ken Herbert am Montag. Nun verschiebe sich der Fokus Richtung Produktion./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Boeing

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdenheute, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen