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APA ots news: Jessica Kralowetz ist neue Leiterin Private Banking bei der VOLKSBANK WIEN AG

Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG baut ihr Private Banking weiter  
aus und setzt 
dabei auf die langjährige Expertise von Jessica Kralowetz (45). Mit 
mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor verfügt Kralowetz 
über umfassende Kompetenz in der Betreuung vermögender Kundinnen und 
Kunden sowie in der Entwicklung individueller Vermögensstrategien. 
Nach Stationen in Luxemburg und Deutschland absolvierte sie ihre 
Bankausbildung bei der damaligen Baden-Württembergischen Bank AG und 
war anschließend in verschiedenen Funktionen im Private Banking 
tätig. Seit 2007 ist sie im österreichischen Bankwesen aktiv und 
leitete zuletzt das Private Banking einer niederösterreichischen 
Regionalbank. 

Zwtl.: Weiterentwicklung eines zentralen Geschäftsfelds 

Für die Volksbank Wien ist das Private Banking ein wichtiger 
Baustein des Leistungsangebots. Dabei stehen neben einer persönlichen 
und langfristigen Kundenbeziehung vor allem der Ausbau der Beratung, 
die Nutzung digitaler Möglichkeiten und die Ansprache neuer 
Kundengruppen im Fokus. "Private Banking ist eines der strategischen 
Wachstumsfelder der Volksbank Wien. Mit ihrer Erfahrung, ihrer hohen 
Kundenorientierung und ihrem klaren Blick für die Zukunft des 
Bankings wird Frau Kralowetz wesentliche Impulse für die 
Transformation unseres Angebots setzen", so Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Wien. 

Die Besetzung erfolgt vor dem Hintergrund eines Wandels im 
Beratungs- und Veranlagungsgeschäft. Neue Kundenbedürfnisse, digitale 
Technologien sowie die Vermögensübertragung auf die nächste 
Generation verändern die Anforderungen an das moderne Private 
Banking. "Jessica Kralowetz vereint fachliche Exzellenz im Private 
Banking mit ausgeprägter Führungs- und Vertriebserfahrung. Besonders 
überzeugt haben uns ihr ganzheitlicher Beratungsansatz sowie ihre 
Fähigkeit, strategische Weiterentwicklung erfolgreich in die Praxis 
umzusetzen", betont Florian Dangl, Bereichsleiter Treasury & Private 
Banking der Volksbank Wien. 

Zwtl.: Individuelle Lösungen für komplexe Vermögensfragen 

Als neue Leiterin Private Banking möchte Kralowetz die 
erfolgreiche Entwicklung des Bereichs fortsetzen und gezielt 
ausbauen. "Vermögende Kundinnen und Kunden erwarten heute nicht nur 
fachliches Know-how, sondern auch einen Partner, der ihre persönliche 
Situation versteht und langfristig mitdenkt. Genau diesen Anspruch 
möchten wir gemeinsam mit unserem Team verfolgen", sagt Kralowetz. 

VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 
31.12.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

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