Neuer CEO ab 2027

Biontech findet Nachfolger für Mitgründer Ugur Sahin

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Biotechunternehmen Biontech hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Chef und Mitgründer Ugur Sahin gefunden. Guido Oelkers werde ‌spätestens zum 1. Februar 2027 den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte BioNTech am Montag mit. ⁠Der Manager ⁠wechselt vom schwedischen Biopharma-Unternehmen Sobi, das er seit 2017 leitete, nach Mainz. Oelkers solle Biontech bis 2030 zu einem globalen Unternehmen mit mehreren zugelassenen ‌Medikamenten weiterentwickeln. Der Fokus liegt ‌dabei vor allem auf der Krebsmedizin.

Im März war bekannt geworden, dass Sahin und ⁠seine Ehefrau, Medizinchefin und Mitgründerin Özlem Türeci, ‌Biontech verlassen, um ein ⁠neues Unternehmen zu gründen. Die Suche nach einer Nachfolge für Türeci laufe noch, hieß es in der ‌Mitteilung weiter. Biontech ⁠befinde sich in einer ⁠entscheidenden Phase, in der die Forschungsprojekte in zugelassene Produkte umgesetzt werden müssten, erklärte Sahin. Er werde Oelkers bei dem Übergang an der Unternehmensspitze aktiv unterstützen.

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