Cyberangriff in Liechtenstein: Daten von 31.000 Personen gestohlen

(ergänzt im ⁠zweiten Absatz vollen Namen Simon Tribelhorn)

Zürich, 03. Aug (Reuters) - In Liechtenstein wurden bei einem Cyberangriff Daten im Zusammenhang mit Stiftungen und Unternehmen illegal abgerufen. Unbekannte Täter hätten ‌sich nach vorläufigen Erkenntnissen in der Nacht auf den 30. Juli widerrechtlich Zugriff auf das digitale Verzeichnis der ⁠wirtschaftlich ⁠berechtigten Personen verschafft, teilte die Regierung des Fürstentums am Sonntagabend mit. Das Verzeichnis dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und enthält Angaben zu Stiftern, Gründern oder Treugebern juristischer Personen, von denen es am ‌Bankenstandort Liechtenstein Tausende gibt.

Es seien ‌keine Banken und keine Bankkundendaten betroffen, teilte der Liechtensteinische Bankenverband Reuters auf Anfrage mit. "Es ist ein bedauerlicher Vorfall und ⁠darf auch nicht verharmlost werden", sagte Verbandsdirektor Simon Tribelhorn. ‌Ein Sprecher des deutschen ⁠Innenministeriums sagte, es gebe aktuell keine Hinweise darauf, dass Deutschland oder deutsche Staatsbürger betroffen seien. Dies könne sich aber noch ändern. "Das nehmen wir natürlich ‌sehr ernst", betonte der ⁠Sprecher mit Blick auf ⁠den Angriff.

Ein Krisenstab sei unter der Leitung von Regierungschefin Brigitte Haas und Justizminister Emanuel Schädler einberufen worden, hieß es. Es lägen momentan keine Hinweise darauf vor, dass Daten im System verändert oder gelöscht worden seien, hieß es weiter.

(Bericht von Dave Graham, Marleen Käsebier und Markus Wacket, redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)