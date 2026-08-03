DAX® - Allzeithoch weiter in Schlagdistanz?

Zu Handelsbeginn erreichte der DAX® am Freitag fast sein bisheriges Allzeithoch bei 25.900 Punkten. Zwar verließ die Marktteilnehmer in der Folge der Mut, doch letztlich hat das Aktienbarometer die zuletzt intensiv diskutierten Hürden in Form der Hochs der letzten Monate bei 25.400/25.500 Punkten hinter sich gelassen. Da gleichzeitig Monatsultimo war, schauen wir heute auch ganz bewusst auf den langfristigen Verlauf der deutschen Standardwerte. Auf Monatsbasis steht ein neues Rekordhoch zu Buche. Mit 25.629 Punkten gelang zudem der höchste Monatsschlusskurs der Börsengeschichte. Wenngleich die heißen Sommermonate aus zyklischer Sicht meist nicht ganz glatt verlaufen (siehe Analyse unten), ist das doch alles in allem keine schlechte Ausgangslage. Deshalb definieren wir einen Anstieg über das Freitagshoch bzw. das bisherige Rekordlevel bei 25.891/25.900 Punkten als „bullishen“ Signalgeber. Unter Risikogesichtspunkten stecken indes die untere Gapkante der am Montag vergangener Woche gerissenen Kurslücke (25.100 Punkte) sowie die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.033 Punkten) einen ersten wichtigen DAX®-Rückzugsbereich ab.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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