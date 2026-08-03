Vorbörse 03.08.2026

Dax dürfte wenige Punkte über Allzeithoch starten

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Stark gesunkene Ölpreise könnten den Dax am Montag zum Handelsstart auf ein weiteres Rekordhoch hieven. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Xetra-Handelsbeginn ein Prozent höher auf 25.903 Punkten und damit nur wenige Zähler über dem bisherigen Rekordstand von 25.900 Zählern Anfang Juli.

Mitte Juli war der Dax bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten und der Ölpreis der Nordseesorte Brent zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar gestiegen war. Da US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

USA: Gewinne

Zum Juli-Abschluss haben die US-Börsen am Freitag weiter zugelegt. Anleger brauchten etwas Zeit, um die besonders rasante Erholung an der Nasdaq-Börse vom Vortag zu verarbeiten, denn eine Zeit lang mussten sie um ihre Anschlussgewinne fürchten. Mit den gefeierten Zahlen des Online-Händlers Amazon im Rücken war das Ergebnis dann aber positiv, auch wenn Apple enttäuschte. Der Dow Jones Industrial legte um 0,53 Prozent auf 52.485 Punkte zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.485+ 0,53 Prozent
S&P 5007.490+ 0,70 Prozent
Nasdaq 10028.274+ 0,60 Prozent

Japan und USA stützen Yen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der kräftige Rückgang der Ölpreise im Zuge einer Entspannung der Lage im Iran stützte den Markt tendenziell. Der japanische Nikkei 225 gab im späten Handel aber rund ein Prozent nach. Japan hat erstmals seit Jahrzehnten gemeinsam mit den USA am Devisenmarkt interveniert, um den schwächelnden Yen zu stützen.

Finanzministerin Satsuki Katayama bestätigte, dass man in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten Yen gekauft habe, um "übermäßige Volatilität und ungeordnete Bewegungen" der japanischen Landeswährung einzudämmen. Die Regierung in Tokio stehe weiterhin in engem Austausch mit den USA und werde bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte rund ein Prozent ein.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.575- 1,22 Prozent
Hang Seng25.901+ 0,07 Prozent
CSI 3004.544- 0,95 Prozent
Kospi6.253- 5,18 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,61+ 0,03 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,21+ 0,006 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,69- 0,053 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1533+ 0,03 Prozent
Dollar in Yen156,44- 0,64 Prozent
Euro in Yen180,42- 0,59 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent83,35 Dollar- 4,58 Dollar
WTI79,54 Dollar- 5,13 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 22,70 (17,40) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 60 (70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 70 (76) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 105 (82) EUR

- WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 88 (105) EUR - 'NEUTRAL'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 03.08.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

(mit Material von dpa-AFX)

Kennst du schon die Abo-Angebote von onvista? Mit unseren Premium-Services bist du an der Börse immer einen Schritt voraus.

Alle Abo-Angebote von onvista
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Amazon
Apple
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
N
Nikkei
Eurokurs (Euro / Dollar)
Aixtron
EON
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Siltronic
Ö
Ölpreis WTI
Kion
JP Morgan
UBS
Euro / Yen (Yenkurs)
$
US Dollar/Japanischer Yen
H
Hang Seng
Dow
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG Group Holdings
Abo Group
SP GROUP

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 28.07.2026
Dax dank Ölpreis vor Gewinnen – China belastet Nasdaq28. Juli · onvista
Dax dank Ölpreis vor Gewinnen – China belastet Nasdaq
Vorbörse 30.07.2026
Dax startet leicht schwächer nach US-Zinsentscheid30. Juli · onvista
Dax startet leicht schwächer nach US-Zinsentscheid
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden01. Aug. · onvista-Partners
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen