Dax dürfte wenige Punkte über Allzeithoch starten

Stark gesunkene Ölpreise könnten den Dax am Montag zum Handelsstart auf ein weiteres Rekordhoch hieven. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Xetra-Handelsbeginn ein Prozent höher auf 25.903 Punkten und damit nur wenige Zähler über dem bisherigen Rekordstand von 25.900 Zählern Anfang Juli.

Mitte Juli war der Dax bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten und der Ölpreis der Nordseesorte Brent zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar gestiegen war. Da US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

USA: Gewinne

Zum Juli-Abschluss haben die US-Börsen am Freitag weiter zugelegt. Anleger brauchten etwas Zeit, um die besonders rasante Erholung an der Nasdaq-Börse vom Vortag zu verarbeiten, denn eine Zeit lang mussten sie um ihre Anschlussgewinne fürchten. Mit den gefeierten Zahlen des Online-Händlers Amazon im Rücken war das Ergebnis dann aber positiv, auch wenn Apple enttäuschte. Der Dow Jones Industrial legte um 0,53 Prozent auf 52.485 Punkte zu.

Japan und USA stützen Yen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der kräftige Rückgang der Ölpreise im Zuge einer Entspannung der Lage im Iran stützte den Markt tendenziell. Der japanische Nikkei 225 gab im späten Handel aber rund ein Prozent nach. Japan hat erstmals seit Jahrzehnten gemeinsam mit den USA am Devisenmarkt interveniert, um den schwächelnden Yen zu stützen.

Finanzministerin Satsuki Katayama bestätigte, dass man in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten Yen gekauft habe, um "übermäßige Volatilität und ungeordnete Bewegungen" der japanischen Landeswährung einzudämmen. Die Regierung in Tokio stehe weiterhin in engem Austausch mit den USA und werde bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte rund ein Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.575 - 1,22 Prozent Hang Seng 25.901 + 0,07 Prozent CSI 300 4.544 - 0,95 Prozent Kospi 6.253 - 5,18 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,61 + 0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,21 + 0,006 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,69 - 0,053 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,35 Dollar - 4,58 Dollar WTI 79,54 Dollar - 5,13 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 22,70 (17,40) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 60 (70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 70 (76) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 105 (82) EUR

- WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 88 (105) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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