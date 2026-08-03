Dax höher erwartet - Iran und Konjunktur im Blick

Frankfurt, 03. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex knapp ‌im Plus bei 25.629,24 Punkten geschlossen. Auf die Kurse an den Börsen in Europa drückten Gewinnmitnahmen nach ⁠positiv aufgenommenen ⁠US-Technologiebilanzen. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street hatten hingegen bis zu einem Prozent höher geschlossen.

Am Montag sollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Verhandlungen mit dem Iran beginnen. Ein Abkommen solle ‌zu einer "sofortigen, vollständigen und totalen" Wiedereröffnung ‌der Meerenge sowie einem "Ende der iranischen nuklearen Bedrohung" führen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna hatte zuvor unter ⁠Berufung auf den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi berichtet, dass ‌sich die Verhandlungen zwischen ⁠Teheran und Oman über die Straße von Hormus in der Endphase befänden.

Zudem blicken Anleger auf frische Konjunkturdaten. Der deutsche Einzelhandel dürfte zuletzt beim ‌Umsatz nicht vom Fleck ⁠gekommen sein. Von Reuters befragte ⁠Experten erwarten, dass er im Juni preisbereinigt (real) auf dem Vormonatsniveau stagnierte. Die Verbraucherstimmung hat sich zwar zuletzt aufgehellt, bleibt aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.629,24

EuroStoxx50 6.358,01

EuroStoxx50-Future 6.373,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 52.485,03 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.489,72 +0,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.809,65 -0,6%

Hang Seng 25.904,04 +0,1%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)