DAX-Rekord über 26.000! Microsoft explodiert – Apple enttäuscht vor der Mega-Woche



Der DAX startet mit einem Paukenschlag in den neuen Börsenmonat und springt erstmals über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten. Eine breite Kaufwelle erfasst nahezu den gesamten Leitindex, während die Aussicht auf neue Verhandlungen im Iran-Konflikt die Risikofreude zusätzlich befeuert. Auch an der Wall Street kehrt nach der jüngsten Technologieschwäche neuer Optimismus zurück: Starke Quartalszahlen, ein stabileres Verbrauchervertrauen und die unveränderte Zinspolitik der Fed treiben die Märkte wieder nach oben. Doch ist der Rekordausbruch nachhaltig – oder droht nach der Euphorie der nächste Rücksetzer?

Besonders im Fokus stehen die großen Technologiewerte. Microsoft sorgt mit starken Cloud-Zahlen und einem beeindruckenden Kurssprung für Begeisterung, während Apple trotz kräftigem Umsatzwachstum mit einem vorsichtigen Ausblick enttäuscht. Gleichzeitig warten Anleger gespannt auf die Zahlen von Palantir, AMD, MercadoLibre, AppLovin und erstmals auch SpaceX. Dazu liefern Gold, Bitcoin und Euro-Dollar wichtige charttechnische Signale. Die neue Börsenwoche verspricht damit maximale Spannung – zwischen DAX-Rekord, Tech-Comeback und der nächsten großen Earnings-Überraschung.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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