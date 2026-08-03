Dax schließt erstmals über 26.000 Punkten - Autowerte stark

Hoffnung auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges haben dem Dax am Montag nach vier Wochen Pause ein Rekordhoch beschert. Der Leitindex überwand bei seiner Rally erstmals die Marke von 26.000 Punkten.

Der Dax gewann zum Handelsschluss 1,45 Prozent auf 26.001 Zähler. Zuvor war er bis auf fast 26.100 Punkte gestiegen. Er wurde auch von Kursgewinnen der Schwergewichte SAP und Deutsche Telekom gestützt. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg um 1,66 Prozent auf 32.511 Zähler.

US-Präsident Donald Trump will am Wochenende den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Es blieb zunächst unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Straße von Hormus zu lassen, Fortschritte machen./tih/he

Überwiegend gute Quartalszahlen von Unternehmen sowie die jüngste Erholung im weltweiten Technologiesektor - vor allem bei KI-Werten - hatten dem Dax bereits Ende vergangener Woche Auftrieb gegeben. Mitte Juli war das Börsenbarometer noch bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder angegriffen hatten und die Ölpreise erheblich gestiegen waren.

Autowerte wieder gefragter

Die jüngsten Entspannungssignale im Nahost-Konflikt beflügelten am Montag vor allem den Reisesektor. Die Anteilsscheine des Touristikkonzerns Tui kletterten auf den höchsten Stand seit Ende Februar und legten um 3,2 Prozent zu. Die Titel der Fluggesellschaft Lufthansa gewannen 2,2 Prozent. Auch Autowerte waren überdurchschnittlich stark gefragt. So verzeichneten die Titel von Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW Kursaufschläge zwischen 1,3 und 2,6 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Telekom präsentierten sich mit einem Kursgewinn von fast fünf Prozent sehr fest. Händler verwiesen auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Telekom-Tochter T-Mobile US die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Telekom nicht länger unterstützen will. Ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, insofern sei die Nachricht positiv zu werten, sagte ein Börsianer. Die Deutsche Telekom hält aktuell etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile.

Beiersdorf-Aktien dämmen deutliches Minus ein

Die Titel von Beiersdorf reagierten mit einem Kursrückgang von 1,9 Prozent auf Quartalszahlen und einen eingetrübten Jahresausblick des Konsumgüterkonzerns. In der Spitze waren sie um bis zu 7,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat abgesackt. Analyst Callum Elliott von Bernstein Research sprach von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte.

Die Papiere von Stabilus verteuerten sich um 4,3 Prozent. Der Auto- und Industriezulieferer hatte detaillierte Quartalszahlen bekanntgegeben, die den vor knapp zwei Wochen veröffentlichten Eckdaten weitgehend entsprachen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursminus von rund 28 Prozent zu Buche.

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Für die Anteilsscheine von Eon ging es um 1,6 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Energieversorgers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Analyst Ahmed Farman sieht die Strom-Ausbaupläne in Deutschland sowie regulatorische Vorgaben für die Kapitalkosten der Stromerzeuger als Kurstreiber für die Aktie in den kommenden Monaten.

Die Aktien von Salzgitter stiegen um 2,8 Prozent. Der Stahlkonzern verkauft seine Tochtergesellschaft Desma Elastomertechnik für eine nicht genannte Summe an den deutsch-französischen Maschinenbauer NMP. Die Transaktion soll im Herbst 2026 abgeschlossen sein.

Euro und Gold schwächer

Der Euro fiel unterdessen moderat. Der Kurs fiel auf 1,1504 US-Dollar. Zuvor hatte er mit 1,1559 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1535 (Freitag: 1,1485) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8669 (0,8707) Euro.

Der Euro geriet am Nachmittag nach robusten US-Konjunkturdaten etwas unter Druck. Die Stimmung in der Industrie hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg stärker als erwartet. "Er befindet sich klar in der Wachstumszone und auf dem höchsten Stand seit 2022, was auf die solide Verfassung der US-Konjunktur hinweist", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba.

Der Goldpreis fiel ebenfalls, was auch am etwas festeren Dollar liegen könnte. Zum Handelsschluss in Frankfurt verlor der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) rund ein Prozent auf 4.032 US-Dollar. Damit profitierte Gold, anders als Aktien, nicht von neuen Entspannungssignalen rund um den Iran-Konflikt. Das Edelmetall litt bislang trotz seines Rufs als Krisenwährung unter dem Konflikt, da die höheren Ölpreise Zinsanhebungen wahrscheinlicher machen, was wiederum ein Belastungsfaktor für das zinslose Edelmetall wäre.

(mit Material von dpa-AFX)