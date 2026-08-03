Dax startet im August mit neuem Rekordhoch

Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Monatsstart beschert. Der Dax stieg kurz nach Handelsauftakt auf ein Rekordhoch und notierte zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 25.962 Punkten.

Der MDax gewann 1,4 Prozent auf 32.426 Punkte. Für den EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

Stabilus-Zahlen überzeugen

Aus Unternehmenssicht dürfte es am Montag noch ruhig zugehen. Erst am Dienstag nimmt die Quartalsberichtssaison wieder Fahrt auf. Am Morgen gab der Auto- und Industriezulieferer Stabilus detaillierte Quartalszahlen bekannt, die den vor knapp zwei Wochen veröffentlichten Eckdaten weitgehend entsprachen. Die Stabilus-Aktie stieg im frühen Handel um rund drei Prozent.

Für die Papiere von Eon ging es um 1,7 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Energieversorgers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Analyst Ahmed Farman sieht die Strom-Ausbaupläne in Deutschland sowie regulatorische Vorgaben für die Kapitalkosten der Stromerzeuger als Kurstreiber für die Aktie in den kommenden Monaten.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.