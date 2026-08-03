Dax steigt auf Rekordhoch

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Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag einen Rekordwert erreicht. Der deutsche Leitindex stieg am Morgen auf 25.912,59 Punkte - und damit über den Anfang Juli erreichten Höchststand von 25.900,10 Punkten.

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