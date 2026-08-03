DAX und Euro Stoxx 50 im Plus, Blick richtet sich auf Rekordniveau

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starten. Vorbörslich legt der DAX nähert sich seinem Rekordhoch. Auch der Euro Stoxx 50 wird fester erwartet. An den US-Märkten deuten die Vorbörsen ebenfalls auf einen freundlichen Handelsauftakt hin. Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit einem leichten Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem die Entwicklungen im Nahen Osten. Auslöser der positiven Marktstimmung sind angekündigte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump stellte neue Gespräche in Aussicht und verzichtete zunächst auf einen zuvor diskutierten Großangriff. Gleichzeitig gerieten die Ölpreise deutlich unter Druck. Die Aussicht auf eine Stabilisierung der Lage rund um die Straße von Hormus reduziert kurzfristig die Sorge vor neuen Belastungen für Inflation und Zinsen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Auf Unternehmensseite rückt Stabilus in den Blick. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel spürbar zu, nachdem der Auto- und Industriezulieferer detaillierte Quartalszahlen vorgelegt hatte. Die Ergebnisse entsprachen weitgehend den bereits veröffentlichten Eckdaten und sorgten damit für zusätzliche Planungssicherheit bei Investoren.

Ebenfalls gefragt sind die Papiere von Eon. Der Versorger profitiert von anhaltenden Erwartungen an den Ausbau der Stromnetze in Deutschland sowie an ein investitionsfreundliches regulatorisches Umfeld. Die Aktie gehörte bereits vor Handelsbeginn zu den stärkeren Werten im deutschen Markt. Für Aufmerksamkeit sorgt zudem Amazon. Der US-Technologiekonzern hatte Ende der vergangenen Woche mit positiv aufgenommenen Geschäftszahlen überzeugt und damit den KI-Sektor insgesamt gestützt. Die robuste Nachfrage nach Cloud- und KI-Dienstleistungen wirkt weiterhin stimmungsaufhellend und liefert auch europäischen Technologiewerten Rückenwind.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG31HT 6,54 26504,880037 Punkte 38,97 Open End DAX® Bull UN60UA 39,73 21931,043651 Punkte 6,54 Open End Gold Bull UG9FBH 37,33 3634,13816 USD 9,35 Open End Nasdaq-100® Bull UN70P5 11,56 27181,29535 Punkte 21,65 Open End X-DAX® Bull HD0RZD 78,71 18014,217846 Punkte 3,26 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 09:43 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class C Call UG9U3N 0,76 450,00 USD 8,62 16.12.2026 SAP SE Call UN6DRQ 1,83 150,00 EUR 5,97 16.09.2026 Amazon.com Inc. Call HD6Q7U 1,61 300,00 USD 6,28 13.01.2027 Meta Platforms Inc. Call UR11KV 0,28 770,00 USD 12,72 16.09.2026 DAX® Call UG7GJA 7,21 25800,00 Punkte 20,85 18.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 09:43 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE Long UN7XJD 2,33 443,709773 EUR 15 Open End EURO STOXX 50® Short UN384F 2,29 7150,596177 Punkte 8 Open End Nasdaq-100® Short UG6JXS 0,79 32988,410299 Punkte 6 Open End Infineon Technologies AG Long UN8UDP 3,59 41,141046 EUR 3 Open End Aixtron SE Long UG0GTF 19,24 24,196299 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 09:43 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.