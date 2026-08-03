DAX und Euro Stoxx 50 im Plus, Blick richtet sich auf Rekordniveau
Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starten. Vorbörslich legt der DAX nähert sich seinem Rekordhoch. Auch der Euro Stoxx 50 wird fester erwartet. An den US-Märkten deuten die Vorbörsen ebenfalls auf einen freundlichen Handelsauftakt hin. Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit einem leichten Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem die Entwicklungen im Nahen Osten. Auslöser der positiven Marktstimmung sind angekündigte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump stellte neue Gespräche in Aussicht und verzichtete zunächst auf einen zuvor diskutierten Großangriff. Gleichzeitig gerieten die Ölpreise deutlich unter Druck. Die Aussicht auf eine Stabilisierung der Lage rund um die Straße von Hormus reduziert kurzfristig die Sorge vor neuen Belastungen für Inflation und Zinsen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Auf Unternehmensseite rückt Stabilus in den Blick. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel spürbar zu, nachdem der Auto- und Industriezulieferer detaillierte Quartalszahlen vorgelegt hatte. Die Ergebnisse entsprachen weitgehend den bereits veröffentlichten Eckdaten und sorgten damit für zusätzliche Planungssicherheit bei Investoren.
Ebenfalls gefragt sind die Papiere von Eon. Der Versorger profitiert von anhaltenden Erwartungen an den Ausbau der Stromnetze in Deutschland sowie an ein investitionsfreundliches regulatorisches Umfeld. Die Aktie gehörte bereits vor Handelsbeginn zu den stärkeren Werten im deutschen Markt.
Für Aufmerksamkeit sorgt zudem Amazon. Der US-Technologiekonzern hatte Ende der vergangenen Woche mit positiv aufgenommenen Geschäftszahlen überzeugt und damit den KI-Sektor insgesamt gestützt. Die robuste Nachfrage nach Cloud- und KI-Dienstleistungen wirkt weiterhin stimmungsaufhellend und liefert auch europäischen Technologiewerten Rückenwind.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG31HT
|6,54
|26504,880037 Punkte
|38,97
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN60UA
|39,73
|21931,043651 Punkte
|6,54
|Open End
|Gold
|Bull
|UG9FBH
|37,33
|3634,13816 USD
|9,35
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN70P5
|11,56
|27181,29535 Punkte
|21,65
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|HD0RZD
|78,71
|18014,217846 Punkte
|3,26
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 09:43 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UG9U3N
|0,76
|450,00 USD
|8,62
|16.12.2026
|SAP SE
|Call
|UN6DRQ
|1,83
|150,00 EUR
|5,97
|16.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD6Q7U
|1,61
|300,00 USD
|6,28
|13.01.2027
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UR11KV
|0,28
|770,00 USD
|12,72
|16.09.2026
|DAX®
|Call
|UG7GJA
|7,21
|25800,00 Punkte
|20,85
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 09:43 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE
|Long
|UN7XJD
|2,33
|443,709773 EUR
|15
|Open End
|EURO STOXX 50®
|Short
|UN384F
|2,29
|7150,596177 Punkte
|8
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UG6JXS
|0,79
|32988,410299 Punkte
|6
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UN8UDP
|3,59
|41,141046 EUR
|3
|Open End
|Aixtron SE
|Long
|UG0GTF
|19,24
|24,196299 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 09:43 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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