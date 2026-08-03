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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Der Einfluss der Jahreszeiten auf Gold- und Silberpreis - ntv Zertifikate 31.07.26

HSBC · Uhr
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Bei #Gold und #Silber hat sich in den letzten Monaten ein deutlicher Abwärtstrend herausgebildet. Ein Blick in die Historie zeigt aber: das muss nicht unbedingt so weitergehen. Denn im Laufe eines Jahres unterliegen Gold und Silber regelmäßig unterschiedlichen Einflüssen, die von Monat zu Monat anders aussehen können. Warum es sich lohnen kann, bei Gold und Silber mal auf die durchschnittlichen Performances der einzelnen Monate zu schauen, darüber spricht Julius Weiß von der #HSBC.

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