Dow Jones Industrial Average® - Sommermonate: Eine saisonale Herausforderung

In unseren Analysen legen wir ein besonderes Augenmerk auf zyklische Aspekte. Besonders den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus haben wir dabei im Blick. Konstellationen, in denen die beiden bekanntesten Zyklen Hand in Hand gehen, finden wir extrem spannend. Schließlich sorgt die „saisonale Schnittmenge“ zwischen beiden Einflussgrößen für eine doppelte zyklische Bestätigung. 2026 ist – gemäß US-Präsidentschaftszyklus – ein Zwischenwahljahr. Gleichzeitig handelt es sich logischerweise um ein sog. „6er-Jahr“. Der Wahlzyklus legt für den Dow Jones® im August und September eine unterdurchschnittliche Entwicklung nahe, während der Durchschnittsverlauf gemäß Dekadenzyklus sogar jeweils Minusvorzeichen bereithält (siehe Chart). Die kommenden Wochen dürften also die ein oder andere zyklische Herausforderung bereithalten. Doch die historischen Durchschnittswerte seit dem Jahr 1900 versprechen danach Licht am Ende des Tunnels, denn zur saisonalen Schnittmenge gehört auch eine früh einsetzende Jahresendrally. So signalisieren beide Zyklen bereits für Oktober/November mit einem Kurszuwachs von jeweils deutlich über der 1%-Marke eine im historischen Kontext überdurchschnittliche Kursentwicklung.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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