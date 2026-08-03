Dr. jur. Michael Jaffé, Insolvenzverwalter der Electrochaea GmbH: Globales Patentportfolio zur Herstellung von „grünem“ Gas verwertet - Hitachi übernimmt Weiterentwicklung der Technologie



EQS-Media / 03.08.2026 / 13:32 CET/CEST



Pressemitteilung

Rechtsanwalt Dr. jur. Michael Jaffé

Insolvenzverwalter der Electrochaea GmbH, Planegg

Nach internationalem Transaktionsprozess für Electrochaea: Globales Patentportfolio zur Herstellung von „grünem“ Gas verwertet

Hitachi übernimmt Weiterentwicklung der Technologie des

Power-to-gas-Pionierunternehmens

München/Planegg, 03. August 2026. Bereits einen Monat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Electrochaea GmbH, eines Pionierunternehmens für die Erzeugung von “grüner” Energie (E-Methan-Gas), konnte nun dessen weltweites Patentportfolio bestmöglich verwertet werden. Der vom Amtsgericht München bestellte Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé von der Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter hat jetzt mit dem großen japanischen Industriekonglomerat Hitachi einen entsprechenden Kaufvertrag abgeschlossen. Die Gläubigerversammlung hat dem bereits zugestimmt.

„Es war ein schwieriger Investorenprozess, weil es um eine hochkomplexe Technologie geht, die sich noch nicht in der industriellen Fertigung bewährt hat und weitere Investitionen notwendig macht. Die jetzt gefundene Lösung dient nicht nur dem Gläubigerinteresse, sondern bietet auch die Gewähr für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieser Technologie”, so Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé.

Global einsetzbares Cleantech-Knowhow

Die Electrochaea GmbH wurde 2014 gegründet und entwickelte seither ein innovatives Power-to-gas-System. Dabei wird überschüssiger Strom aus Wind- und Solaranlagen verwendet, damit ein speziell auf die biokatalytische Methanproduktion gezüchteter Mikroorganismen-Stamm (Archaeen) besonders effizient aus Wasserstoff und CO2 Biomethan in Erdgasqualität herstellen kann.

Das von den Mikroorganismen produzierte Gas kann zeitlich und räumlich unabhängig für die Erzeugung von Wärme oder auch als Treibstoff genutzt werden. Fachleute sehen die von Electrochaea entwickelte Technologie als wichtigen Beitrag zur klimaneutralen Energieerzeugung. Seit 2014 sind in Dänemark, Deutschland, der Schweiz und den USA meist in Partnerschaft mit Industriekonzernen mehrere Demonstrationsanlagen aufgebaut worden.

Letztlich gelang es Electrochaea jedoch aufgrund von Verzögerungen beim Ausbau der Anlagen nicht, eine kostendeckende Produktion in industriellem Maßstab zu realisieren, wobei das Unternehmen selbst nur die Technologie und Lizenzen für die Produktion vermarktete. Wie für innovative Start-Up-Unternehmen typisch, war Electrochaea seit Gründung hoch defizitär und daher auf die laufende Zuführung von Kapital angewiesen, um die operative Tätigkeit aufrecht zu erhalten.

Da eine dafür notwendige weitere Finanzierungsrunde im Frühjahr 2026 scheiterte, musste der Power-to-gas-Pionier Ende April Insolvenzantrag stellen. Daraufhin bestellte das Amtsgericht München Dr. jur Michael Jaffé zum Insolvenzverwalter. Er leitete bereits unmittelbar nach seiner Bestellung einen internationalen Transaktionsprozess ein mit dem Ziel, die Patente bestmöglich zu verwerten. Mit Hitachi wurde schließlich ein renommierter Investor gefunden, der als globales Technologieunternehmen für nachhaltige Energiesysteme das Power-to-gas-Patentportfolio von Electrochaea für den industriellen Einsatz weiterentwickeln kann.

Weitere Informationen:

Dr. jur. Michael Jaffé wird seit bald drei Jahrzehnten regelmäßig von den Gerichten in schwierigen und großen Insolvenzfällen bestellt, in denen es darum geht, das Vermögen für die Gläubiger zu sichern und bestmöglich zu verwerten. Zu den national und international bekanntesten Insolvenzverfahren von Dr. jur. Michael Jaffé zählen der Medienkonzern KirchMedia des verstorbenen Dr. Leo Kirch, der vormals weltweit tätige Speicherchip-Hersteller Qimonda sowie die deutschen Tochtergesellschaften der Petroplus-Gruppe, die drei deutschen P & R Container-Verwaltungsgesellschaften sowie die Wirecard AG, der erste Insolvenzfall eines DAX-Konzerns und einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Die Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine der führenden Kanzleien auf den Gebieten Insolvenzverwaltung, Insolvenzrecht sowie Sanierung (nach dem ESUG), insbesondere in komplexen und grenzüberschreitenden Verfahren. Eine wichtige Grundlage dafür ist die regelmäßig gerade bei komplexen Verfahren gefragte langjährige Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit. Nicht zuletzt deshalb genießt die Kanzlei seit Jahrzehnten das Vertrauen von Gerichten und Gläubigern gerade in schwierigen Verfahren, in denen widerstreitende Interessen der Beteiligten bestehen. Die Kanzlei kann mit ihrer eigenen leistungsstarken und über Jahre gewachsenen Struktur Verfahren jeder Größenordnung im Interesse der Gläubiger begleiten.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Medienkontakt für den Insolvenzverwalter:

Sebastian Brunner

Tel.: +49175/5604673

E-Mail: sebastian.brunner@brunner-communications.de

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Emittent/Herausgeber: Sebastian Brunner Communications

Schlagwort(e): Energie

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