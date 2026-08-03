EQS-Adhoc: elumeo SE schließt Vertrag mit Prozessfinanzierer und erhebt Schadensersatzklage gegen Vodafone

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Thema: Infrastruktur
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EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren/Bedeutende Verträge
elumeo SE schließt Vertrag mit Prozessfinanzierer und erhebt Schadensersatzklage gegen Vodafone

03.08.2026 / 12:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR

elumeo SE schließt Vertrag mit Prozessfinanzierer und erhebt Schadensersatzklage gegen Vodafone

Berlin, 03.08.2026

ISIN: DE000A11Q059

WKN A11Q05

Börsenkürzel: ELB

LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Berlin, 03.08.2026 – Die Juwelo Deutschland GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), hat heute eine Vereinbarung mit einem Prozessfinanzierer über die Finanzierung einer Schadensersatzklage gegen Vodafone abgeschlossen. Die Vereinbarung deckt die zu erwartenden Kosten eines Schadensersatzprozesses gegen Gesellschaften des Vodafone-Konzerns ab, die nach Auffassung der Juwelo Deutschland GmbH in den letzten vierzehn Jahren überhöhte Einspeiseentgelte für die Verbreitung des Programms der Juwelo Deutschland GmbH in den Netzen von Vodafone verlangt haben.

Gemeinsam mit drei weiteren Klägern hat Juwelo ihre Rechtsvertreter mit der Erhebung einer Schadensersatzklage gegen zwei Gesellschaften des Vodafone-Konzerns beauftragt. Der im Rahmen der Klage von Juwelo geltend gemachte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.

Mitteilende Person beim Emittenten;

elumeo SE

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Wolfgang Boyé

Kontakt:

elumeo SE

Wolfgang Boyé

Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-0

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

http://www.elumeo.com

Ende der Insiderinformation

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 30 69 59 79-0
Fax:+49 30 69 59 79-20
E-Mail:info@elumeo.com
Internet:www.elumeo.com
ISIN:DE000A11Q059
WKN:A11Q05
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:391200KOQF8RGMZ3XK74
EQS News ID:2376266
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