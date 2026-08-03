EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care verzeichnet in Q2 2026 ein operatives Ergebnis ohne Sondereffekte über den Markterwartungen und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care verzeichnet in Q2 2026 ein operatives Ergebnis ohne Sondereffekte über den Markterwartungen und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026



03.08.2026 / 19:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG veröffentlicht über den Markterwartung liegende Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 (ungeprüft).

Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte beläuft sich auf 569 Millionen Euro, was einem Anstieg von 23 % (währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahr entspricht, getrieben durch ein Wachstum des operativen Ergebnisses im Segment Care Delivery, das stärker ausgefallen ist, als vom Kapitalmarkt erwartet. Dieser Wert liegt über den Markterwartungen (Konsensus) von 515 Millionen Euro.

Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4 % (währungsbereinigt) auf 4.861 Millionen Euro. Dieser Wert liegt leicht über den Markterwartungen (Konsensus) von 4.792 Millionen Euro.

Das Unternehmen bestätigt seinen unveränderten Finanzausblick für das Gesamtjahr 2026.

Hinweis: Die in der Prognose genannten Umsatz- und operativen Ergebniszahlen sind jeweils währungsbereinigt und schließen Sondereffekte aus. Sondereffekte werden ausgewiesen, um Effekte zu erfassen, die ungewöhnlicher Natur sind und deren Eintritt oder deren Ausmaß bzw. Auswirkungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Ausblicks nicht vorhersehbar waren. Diese Effekte werden ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der dargestellten Zahlen mit den Finanzzielen des Unternehmens zu gewährleisten, die unter Ausschluss von Sondereffekten definiert wurden. Wachstum wird im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemessen. Der Ausblick basiert auf den derzeit geltenden Gesetzen, Richtlinien, Vorschriften und Tarifen. Einzelheiten sind in den Überleitungstabellen in der Pressemitteilung und im Dokument mit den Finanztabellen der Quartalsberichterstattung für das 2. Quartal 2026 aufgeführt, die unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Ad Hoc Mitteilung auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Kontakt:

Dr. Dominik K. Heger

Executive Vice President

Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability

& Head of Investor Relations

Fresenius Medical Care AG

Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany

P +49 6172 2685822

Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com

www.FreseniusMedicalCare.com

Ende der Insiderinformation

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525 Fax: +49 (0) 6172- 609 2301 E-Mail: ir@freseniusmedicalcare.com Internet: www.freseniusmedicalcare.com ISIN: DE0005785802 WKN: 578580 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE, Börse Luxemburg LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40 EQS News ID: 2376552

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2376552 03.08.2026 CET/CEST