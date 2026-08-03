EQS-Adhoc: Sirma Group JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms

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Sirma Group JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms



03.08.2026 / 12:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Meldung von Transaktionen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – „MAR“) in Verbindung mit Artikel 2 Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Aktienrückkaufverordnung – „SBR“).

Transaktionen mit eigenen Aktien

Im Anschluss an die Bekanntmachung vom 17. Juni 2026 bezüglich der Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms gibt der Vorstand der “Sirma Group“ JSC (vormals „Sirma Group Holding“ JSC; BSE, FSE: SIRM; im Folgenden „SIRM“) hiermit die im Rahmen des Rückkaufprogramms während des letzten Berichtszeitraums vom 24. Juli 2026 bis zum 31. Juli 2026 durchgeführten Transaktionen in aggregierter und detaillierter Form bekannt. Der 31. Juli 2026 war der letzte Tag des Aktienrückkaufprogramms; dies ist daher die abschließende Transaktionsmeldung, und das Programm ist nunmehr beendet. Diese Meldung enthält zusätzlich zwei am 22. Juli 2026 durchgeführte Transaktionen (abgewickelt am 24. Juli 2026), die im vorherigen Berichtszeitraum nicht erfasst wurden.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 14.478 auf den Namen lautende Stammaktien von SIRM (ISIN BG1100032140) zu einem Gesamtpreis von 11.024,05 EUR (ohne Gebühren und Provisionen) zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,7614 EUR pro Aktie erworben. Alle Transaktionen wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (Handelsplatz: XBUL) ausgeführt.

Alle Transaktionen wurden unter Einhaltung der Preis- und Volumenbedingungen gemäß den Artikeln 3 und 4 SBR durchgeführt. Keine Transaktion wurde zu einem Preis ausgeführt, der über dem höheren Wert aus dem Kurs des letzten unabhängigen Handels und dem höchsten aktuellen unabhängigen Geldkurs lag, noch außerhalb der in der Programmankündigung festgelegten Preisspanne von 0,43 EUR bis 2,05 EUR pro Aktie.

1. Aggregierte Informationen pro Handelstag

Handelstag Gesamt

Volumen (Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Höchster

Kurs (EUR) Tiefster

Kurs (EUR) Gesamtwert

(EUR) 22. Juli 2026 2.260 0,7680 0,768 0,768 1.735,68 24. Juli 2026 1.906 0,7600 0,760 0,760 1.448,56 27. Juli 2026 2.069 0,7620 0,762 0,762 1.576,58 28. Juli 2026 2.026 0,7700 0,770 0,770 1.560,02 29. Juli 2026 1.961 0,7600 0,760 0,760 1.490,36 30. Juli 2026 2.056 0,7580 0,758 0,758 1.558,45 31. Juli 2026 2.200 0,7520 0,752 0,752 1.654,40 Gesamt 14.478 0,7614 0,770 0,752 11.024,05

Handelsplatz für alle Transaktionen: Bulgarische Börse – Sofia AD (MIC: XBUL). Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen an der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeführt.

2. Detaillierte Informationen zu einzelnen Transaktionen

Datum Art Volumen

(Aktien) Kurs

(EUR) Wert

(EUR) 22.07.2026 Kauf 841 0,768 645,89 22.07.2026 Kauf 1.419 0,768 1.089,79 24.07.2026 Kauf 1.906 0,760 1.448,56 27.07.2026 Kauf 2.069 0,762 1.576,58 28.07.2026 Kauf 2.026 0,770 1.560,02 29.07.2026 Kauf 1.961 0,760 1.490,36 30.07.2026 Kauf 2.056 0,758 1.558,45 31.07.2026 Kauf 2.200 0,752 1.654,40 Gesamt 14.478 11.024,05

Bei allen Transaktionen handelt es sich um den Erwerb eigener Aktien (ISIN BG1100032140), der auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (XBUL) über den unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD durchgeführt wurde. Die Preise verstehen sich ohne Gebühren und Provisionen.

3. Stand des Rückkaufprogramms

Maximale Anzahl der im Rahmen des Programms genehmigten Aktien: 100.000. Insgesamt im Rahmen des Programms erworbene Aktien (kumuliert): 64.452, was 64,45 % des Programmvolumens und etwa 0,109 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Das Aktienrückkaufprogramm endete am 31. Juli 2026, seinem planmäßigen Enddatum; dementsprechend wurden 35.548 Aktien (35,55 % des genehmigten Volumens) nicht erworben, und es werden keine weiteren Transaktionen im Rahmen des Programms durchgeführt.

4. Zusammenfassung des gesamten Programms

Die folgende Übersicht fasst alle im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms von seinem Beginn am 18. Juni 2026 bis zu seinem Abschluss am 31. Juli 2026 durchgeführten Transaktionen zusammen.

Berichtszeitraum Erworbene Aktien Gesamtwert (EUR) Kumulierte Aktien 18.–23. Juni 2026 11.125 9.054,40 11.125 24. Juni – 2. Juli 2026 16.287 13.391,58 27.412 3.–9. Juli 2026 8.714 6.918,84 36.126 10.–16. Juli 2026 7.070 5.445,31 43.196 17.–23. Juli 2026 6.778 5.179,20 49.974 24.–31. Juli 2026* 14.478 11.024,05 64.452 Gesamt 64.452 51.013,38

* Der Zeitraum 24.–31. Juli 2026 enthält zwei am 22. Juli 2026 durchgeführte Transaktionen (2.260 Aktien), die nicht Teil des vorherigen Berichtszeitraums waren. Über das gesamte Programm wurden 64.452 Aktien zu einem Gesamtpreis von 51.013,38 EUR und einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,7915 EUR pro Aktie erworben (Kursspanne 0,752–0,830 EUR).

Der Rückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025. Informationen zu den Transaktionen werden auch auf der Website der Gesellschaft unter https://investors.sirma.com/de veröffentlicht.

Kontakt

Stanislav Tanushev

Leiter Investor Relations

“Sirma Group“ JSC

+359 2 976 83 10 · stanislav.tanushev@sirma.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sirma Group JSC 135 Tsarigradsko shose blvd. 1784 Sofia Bulgarien Telefon: +35929768310 E-Mail: ir@sirma.com Internet: https://investors.sirma.com/en ISIN: BG1100032140 WKN: A142WT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) LEI Code: 8945007AD80FTJTEGH37 EQS News ID: 2376274

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