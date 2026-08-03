EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.08.2026 / 11:20 CET/CEST

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Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung



Linz, 03.08.2026 – Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 22. April 2026 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 21. April 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms („Aktienrückkaufprogramm 2026“) eigene Aktien über die Börse zurück.

Im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschließlich 31. Juli 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 3.477 Aktien erworben:

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) Volumen (EUR) 27.07.2026 1.075 13,617395 14.638,70 28.07.2026 936 13,435577 12.575,70 29.07.2026 181 13,400000 2.425,40 30.07.2026 688 13,450000 9.253,60 31.07.2026 597 13,414908 8.008,70

Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 seit dem 22. April 2026 bis einschließlich 31. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 66.296 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 unter https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Internet: www.fabasoft.com LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

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