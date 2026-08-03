EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.08.2026 / 08:26 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 27.Juli 2026 bis einschließlich 31.Juli 2026 wurden insgesamt 199.855 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 27.07.2026 12.000 170,5392 2.046.470,40 XETR 28.07.2026 21.000 170,1921 3.574.034,10 XETR 29.07.2026 20.000 169,5137 3.390.274,00 XETR 30.07.2026 58.855 166,2832 9.786.597,74 XETR 31.07.2026 80.000 160,1255 12.810.040,00 XETR 31.07.2026 8.000 159,5686 1.276.548,80 CEUX Gesamt 199.855 164,5391 32.883.965,04

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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