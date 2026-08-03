EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 25.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschließlich 31. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 105.110 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
27.07.20261.8070,00%86,9433157.107AQEU
27.07.20269.1680,01%87,0077797.687CEUX
27.07.20261.2860,00%87,0528111.950TQEX
27.07.20268.8490,01%86,8955768.938XETA
28.07.20262.7350,00%88,0907240.928AQEU
28.07.20265.7120,00%88,2655504.173CEUX
28.07.20261.4680,00%88,2830129.599TQEX
28.07.20268.0850,01%88,3368714.203XETA
29.07.20263090,00%89,425227.632AQEU
29.07.20267.7500,01%89,0778690.353CEUX
29.07.20266590,00%89,168458.762TQEX
29.07.202612.2820,01%89,09781.094.299XETA
30.07.20261.1770,00%93,1277109.611AQEU
30.07.20266.7480,00%93,0457627.872CEUX
30.07.20265480,00%92,800650.855TQEX
30.07.202612.5270,01%93,08571.166.085XETA
31.07.20261.0880,00%90,324998.273AQEU
31.07.20268.3950,01%89,5999752.191CEUX
31.07.20267980,00%89,993171.814TQEX
31.07.202613.7190,01%89,57971.228.944XETA
Gesamt105.1100,08%89,44239.401.278 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 31. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.098.944 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 03. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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