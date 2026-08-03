EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.08.2026 / 15:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr
Vorname:Andreas
Nachname(n):Niedermaier

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
161,40 EUR19.999,99 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
161,4000 EUR19.999,9900 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet:www.alzchem.com
LEI Code:8945004EL7WZK3ERG181
Ende der MitteilungEQS News-Service

106258 03.08.2026 CET/CEST

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