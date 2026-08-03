EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.08.2026 / 16:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr
Vorname:Andreas
Nachname(n):Niedermaier

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Die gemeldete Transaktion wurde tatsächlich am 2026-07-31 (statt am 2026-08-31) ausgeführt.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
161,40 EUR19.999,99 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
161,4000 EUR19.999,9900 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet:www.alzchem.com
LEI Code:8945004EL7WZK3ERG181
Ende der MitteilungEQS News-Service

106270 03.08.2026 CET/CEST

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