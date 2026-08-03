EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.08.2026 / 13:56 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Kurt Nachname(n): Dobitsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Nemetschek SE

b) LEI

529900R0S2IX1S358J38

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006452907

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 61,10 EUR 91.650,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 61,1000 EUR 91.650,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nemetschek SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München Deutschland Internet: www.nemetschek.com LEI Code: 529900R0S2IX1S358J38

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