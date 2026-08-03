EQS-HV: Path2 Hydrogen AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.09.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 31.07.2026 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Path2 Hydrogen AG, die am Mittwoch, 9. September 2026, um 12.00 Uhr MESZ virtuell stattfindet, einberufen.

Es ist eine Berichtigung der Adresse erforderlich.

Path2 Hydrogen AG

c/o meet2vote AG

Marienplatz 1

84347 Pfarrkirchen

Deutschland