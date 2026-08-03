EQS-HV: Path2 Hydrogen AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.09.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS-News: Path2 Hydrogen AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Path2 Hydrogen AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.09.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
03.08.2026 / 15:05 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Path2 Hydrogen AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@path2hydrogen.com
|Internet:
|https://path2hydrogen.com/our-investors/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Düsseldorf?, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2376406 03.08.2026 CET/CEST