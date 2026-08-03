EQS-HV: Path2 Hydrogen AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.09.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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EQS-News: Path2 Hydrogen AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Path2 Hydrogen AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.09.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

03.08.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Path2 Hydrogen AG München - ISIN DE000A1A6WB2 - Berichtigung zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 31.07.2026 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Path2 Hydrogen AG, die am Mittwoch, 9. September 2026, um 12.00 Uhr MESZ virtuell stattfindet, einberufen.

Es ist eine Berichtigung der Adresse erforderlich.

Path2 Hydrogen AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

 

München, im Juli 2026

Path2 Hydrogen AG

- Der Vorstand -

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Path2 Hydrogen AG
Marienplatz 2
80331 München
Deutschland
E-Mail: info@path2hydrogen.com
Internet: https://path2hydrogen.com/our-investors/
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Düsseldorf?, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart

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2376406  03.08.2026 CET/CEST

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