EQS-News: ASG EnergieInvest GmbH investiert Mittel der 7 % Anleihe in ersten eigenen Hybrid-Energiepark – Baustart in Großpaschleben planmäßig erfolgt

EQS-News: ASG EnergieInvest GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleiheemission

ASG EnergieInvest GmbH investiert Mittel der 7 % Anleihe in ersten eigenen Hybrid-Energiepark – Baustart in Großpaschleben planmäßig erfolgt



03.08.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ASG EnergieInvest GmbH investiert Mittel der 7 % Anleihe in ersten eigenen Hybrid-Energiepark – Baustart in Großpaschleben planmäßig erfolgt



Köthen, 3. August 2026 – Die ASG EnergieInvest GmbH (ehemals „ASG SolarInvest GmbH“), eine 100%ige Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Energie AG, hat mit dem planmäßigen Baustart ihres ersten eigenen Energieparks in Großpaschleben (Sachsen-Anhalt) den nächsten wichtigen Meilenstein ihrer nachhaltigen Wachstumsstrategie erreicht. Mit dem Hybrid-Projekt aus Photovoltaik und Batteriespeicher setzt die Gesellschaft den sukzessiven Aufbau eines eigenen Portfolios nachhaltiger Energieinfrastruktur fort und schafft damit die Grundlage für langfristig stabile Erträge aus dem Betrieb integrierter Erneuerbare-Energien-Projekte. Zum zügigen und erfolgreichen Baustart des Hybrid-Energieparks beigetragen haben auch erste Finanzmittel aus der derzeit laufenden Platzierung der neuen 7 % Unternehmensanleihe „ASG EnergieInvest 2026/2032“ (ISIN: DE000A46Z932).

In Großpaschleben entsteht ein Hybrid-Energiepark mit einer Photovoltaikleistung von 4 MWp und einem Batteriespeicher mit 5 MWh Speicherkapazität. Mit der Kombination aus Solarstromerzeugung und Grünstromspeicher verfolgt die ASG EnergieInvest GmbH einen integrierten Infrastrukturansatz. Der Batteriespeicher erhöht die Flexibilität bei der Stromvermarktung, unterstützt die Netzstabilität und eröffnet zusätzliche Erlösmöglichkeiten. Dadurch soll die Wirtschaftlichkeit der Projekte nachhaltig gesteigert und die Ertragsbasis langfristig diversifiziert werden. Der Netzanschluss und die vollständige Inbetriebnahme sollen voraussichtlich im 1. Quartal 2027 erfolgen.

„Mit dem Baustart in Großpaschleben erreichen wir einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Erstmals realisieren wir einen eigenen Hybrid-Energiepark, der beispielhaft für unsere langfristige Strategie steht: den Aufbau eines qualitativ hochwertigen Portfolios aus Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten mit nachhaltigem Wertschöpfungs- und Ertragspotenzial. Gleichzeitig dokumentiert der Baustart, dass wir unsere angekündigte Wachstumsstrategie konsequent umsetzen und Investitionsmittel, wie zum Beispiel aus unseren Unternehmensanleihen, zügig in werthaltige Infrastrukturprojekte überführen. Großpaschleben ist dabei erst der Anfang – unsere Projektpipeline bietet erhebliches Potenzial für weiteres profitables Wachstum in den kommenden Jahren“, erklärt Christof Schmieg, Geschäftsführer der ASG EnergieInvest GmbH.

Großpaschleben bildet den Auftakt für den Aufbau eines langfristig werthaltigen Eigenbestandsportfolios. Derzeit entwickelt die ASG EnergieInvest GmbH Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 778 MWp Photovoltaikleistung (Gruppen-Pipeline: rund 1.119 MWp) und rund 640 MWh Speicherkapazität. Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungs-, Genehmigungs- und Realisierungsphasen und sollen in den kommenden Jahren sukzessive in die Bau- und Betriebsphase überführt werden. Ziel ist der kontinuierliche Aufbau eines skalierbaren Portfolios mit langfristig stabilen Cashflows aus dem Betrieb moderner Energieinfrastruktur.

Die Finanzierung des Projekts Großpaschleben sowie der weiteren Projektpipeline erfolgt unter anderem über die neue 7 % Unternehmensanleihe „ASG EnergieInvest 2026/2032“ (ISIN: DE000A46Z932). Der Emissionserlös ist vorgesehen für die Finanzierung der weiteren Projektentwicklung, des Baus, des Betriebs sowie der Vermarktung von Photovoltaikanlagen und gewerblichen beziehungsweise industriellen Energiespeicherlösungen. Der wesentliche Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb von Komponenten für Projekte, die in Summe ca. 128 MWp Photovoltaikleistung und ca. 125 MWh Speicherkapazität erreichen sollen. Die Unternehmensanleihe kann weiterhin direkt über die Unternehmenswebseite (www.asg-energie.de/energieinvest/anleihe-3) gezeichnet werden.

Eckdaten der Anleihe „ASG EnergieInvest 2026/2032“

Emittentin ASG EnergieInvest GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. ISIN/WKN DE000A46Z932/A46Z93 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 10. März 2026 bis 9. März 2027 Valuta 20. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 20. Mai 2026 bis zum 20. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 20. Mai und 20. November eines jeden Jahres (erstmals am 20. November 2026) Rückzahlungstermin 20. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 20. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags Ab 20. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsbegrenzung Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Voraussichtlich ab dem 22. September 2026: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) Financial Advisors bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.asg-energie.de/energieinvest/anleihe-3 veröffentlicht. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion oder die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Katrin Nitsche, Christof Schmieg

ASG EnergieInvest GmbH

+49 3496 9579580

energieinvest@asg-energie.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

+49 211 17804720

linh.chung@ir4value.de

03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ASG EnergieInvest GmbH Elsdorfer Weg 3a 06366 Köthen Deutschland E-Mail: energieinvest@asg-energie.de Internet: www.asg-energie.de ISIN: DE000A351405, DE000A46Z932, DE000A351405 WKN: A35140, A46Z93, A35140 LEI Code: 3912000MUVUUKH0A4834 EQS News ID: 2374566

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2374566 03.08.2026 CET/CEST