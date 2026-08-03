EQS-News: BVB Japan-Tour 2026: Rekordreichweiten, 70.000 Fankontakte und starke kommerzielle Impulse

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

BVB Japan-Tour 2026: Rekordreichweiten, 70.000 Fankontakte und starke kommerzielle Impulse



03.08.2026 / 16:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („BVB“) blickt auf eine außergewöhnlich erfolgreiche „Japan-Tour 2026“ zurück. Nach sieben intensiven Tagen in Japan hat der BVB in sämtlichen relevanten Kennzahlen – von der Fanzusprache über die Medienreichweite bis hin zur kommerziellen Aktivierung – neue Maßstäbe gesetzt und damit die strategische Bedeutung des japanischen Markts für den Klub eindrucksvoll unterstrichen.



Über 70.000 direkte Fankontakte



Im Rahmen der Tour kamen mehr als 70.000 Fans in direkten Kontakt mit Borussia Dortmund – sei es in den Stadien, bei öffentlichen Trainingseinheiten, in der Fan-Embassy oder bei Partner-Meet-&-Greets. Die enorme Resonanz belegt das nachhaltig gewachsene Interesse an der Bundesliga und insbesondere am BVB im japanischen Markt.



Soziale Medien: 100 Millionen Reichweite, 300.000 neue Follower



Die digitale Präsenz des BVB erreichte während der Tour neue Dimensionen mit einer Reichweite von über 100 Mio. und 300.000 neuen Follower auf den relevanten social media Kanälen des BVB. Das Sentiment über alle Kanäle hinweg war durchgängig positiv. Die Zahlen unterstreichen die wachsende globale Strahlkraft des Vereins und die Wirksamkeit der internationalen Kommunikationsstrategie.



TV-Rekorde in Japan und Deutschland



Das Spiel gegen den FC Tokyo erzielte auf dem japanischen Streaming-Dienst Abema TV rund 160.000 Unique Users – ein Wert, der die bislang stärksten Bundesliga-Übertragungen auf der Plattform um +60 % übertraf. Gleichzeitig verfolgten in Deutschland durchschnittlich 50.000 Unique Users pro Partie die Spiele auf den BVB-Livekanälen. Zudem waren 100 lokale Medienvertreter beim Spiel gegen den FC Tokyo akkreditiert und berichteten live aus dem Stadion – ein starker Indikator für das journalistische Interesse am BVB in Japan.



14 Commercial Partner, 33 Aktivierungen, PUMA Trikot-Launch und Merchandise Sales



Kommerziell war die Tour ebenfalls ein voller Erfolg: 14 Commercial Partner waren in die Tour eingebunden, die sich in insgesamt 33 Aktivierungen niederschlugen – darunter der viel beachtete PUMA-Trikot-Launch für die neue Saison. Rund um die Präsenz in Japan konnten über alle PUMA & BVB-Vertriebskanäle 10.000 Jerseys abgesetzt werden. Die Tour bot damit eine einzigartige Plattform für Partnermarken, um sich einem hochkarätigen japanischen Publikum zu präsentieren.



Legends, Meetings & Fan-Club-Interesse



Drei BVB-Legenden begleiteten die Tour und sorgten für besondere Begegnungen mit den Fans vor Ort. In 51 Meetings und Aktivierungen wurden Gespräche geführt, Beziehungen vertieft und neue Partnerschaften angebahnt. Besonders bemerkenswert: 10 schriftliche Anfragen zur Gründung eines offiziellen BVB-Fanclubs in Japan gingen während der Tour ein – ein klares Zeichen für die wachsende und sich organisierende BVB-Community im Land.



Der BVB hat zudem die Bundesliga bei deren „Bundesliga Dream“-Veranstaltung unterstützt, bei der die Präsenz und die Erfolge des BVB in Japan in den letzten 10 Jahren im Mittelpunkt standen. An der Veranstaltung nahmen 20 lokale und internationale Medienvertreter sowie über 80 Gäste aus Politik, Behörden, Sport und Wirtschaft teil.



Weltpremiere: World Street Series in Japan



Als dritter internationaler Ausrichtungsort der World Street Series setzte Japan ein besonderes Ausrufezeichen: Das weltweit größte Projekt-Mapping mit 14.000 Quadratmetern wurde als Spektakel realisiert und von mehr als 30 japanischen Medien aufgegriffen. Borussia Dortmund war damit die erste nicht-japanische Marke, die in diesem Format auftrat – ein Statement für die internationale Markenstärke des BVB.



Erste Investor Relations Roadshow in Japan



Anlässlich der BVB Japan Tour 2026 wurde n Tokio erstmals eine Investor Relations Roadshow mit Unterstützung von Nomura durchgeführt und der Dialog mit „growth value“-Investoren geführt. Die Roadshow hat das Ziel erreicht, Borussia Dortmund als transparenten, kapitalmarktorientierten Akteur im Bewusstsein relevanter institutioneller Adressen in Japan zu präsentieren.



Dortmund, den 3. August 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207-209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745 Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: https://aktie.bvb.de/ ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44 EQS News ID: 2376496

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2376496 03.08.2026 CET/CEST