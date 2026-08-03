EQS-News: Diginex gibt gesicherte Finanzierungszusagen in Höhe von 70 Mio. US-Dollar und Verlängerung des Long-Stop-Datums für geplante Übernahme von Resulticks bekannt

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Diginex gibt gesicherte Finanzierungszusagen in Höhe von 70 Mio. US-Dollar und Verlängerung des Long-Stop-Datums für geplante Übernahme von Resulticks bekannt



03.08.2026 / 12:33 CET/CEST

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Diginex gibt gesicherte Finanzierungszusagen in Höhe von 70 Mio. US-Dollar und Verlängerung des Long-Stop-Datums für geplante Übernahme von Resulticks bekannt

LONDON, 3. August 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex” oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden weltweit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Resulticks Global Companies Pte. Limited („Resulticks“) einvernehmlich eine Verlängerung des Long-Stop-Datums gemäß dem Kauf- und Übertragungsvertrag (Sale and Purchase Agreement, „SPA“) im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Resulticks durch Diginex (die „Transaktion“) vereinbart hat. Das Long-Stop-Datum wird damit vom 31. Juli 2026 auf Mittwoch, den 12. August 2026, verlängert.

Im Zusammenhang mit der Transaktion haben die Parteien private Finanzierungszusagen in Höhe von insgesamt 70 Mio. US-Dollar erhalten, um die Finanzierung des kombinierten Unternehmens abzuschließen. Die Parteien führen derzeit den abschließenden Umsetzungsprozess durch. Die Verlängerung des Long-Stop-Datums wurde vereinbart, um den Abschluss der noch ausstehenden formalen Umsetzungsschritte zu ermöglichen.

Die geplante Transaktion und die Finanzierung, die ursprünglich am 16. April 2026 bekannt gegeben wurden, stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die noch ausstehenden Vollzugsbedingungen gemäß dem SPA. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Finanzierung und sämtliche Bedingungen abgeschlossen, erfüllt oder erlassen werden oder dass die Transaktion beziehungsweise die Finanzierung zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.



Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um den Wandel voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.diginex.com/.



Über Resulticks

RESULTICKS ist eine integrierte Lösung für die Kundeninteraktion, die datengetriebene, in Echtzeit erlebbare Kundenerlebnisse ermöglicht. Die Lösung unterstützt Marken dabei, Kundendaten zu vereinheitlichen, die Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg zu steuern und mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse und Analysen fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. RESULTICKS betreut Unternehmen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten. Der Hauptsitz befindet sich in New York; weitere Standorte unterhält das Unternehmen in Indien, Singapur und Dubai.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf künftige Ereignisse, die nach Einschätzung des Unternehmens seine Finanzlage, seine Geschäftsentwicklung, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Diginex Limited Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Telegraph Bay Hong Kong Hongkong ISIN: KYG286871044 WKN: A40PU6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX EQS News ID: 2376278

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