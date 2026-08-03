EQS-News: Einladung zur Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 am 10. August 2026

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EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
Einladung zur Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 am 10. August 2026

03.08.2026 / 09:00 CET/CEST
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Einladung zur Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 am 10. August 2026

TenneT Germany lädt Investoren und Analysten herzlich ein, an dem bevorstehenden Webcast und der Telefonkonferenz zur Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 teilzunehmen.

Die Präsentation findet am 10. August 2026 um 14:00 Uhr (MESZ) statt. Dr. Markus Binder (CFO) und Ricardo Claußnitzer (Director Treasury & Investor Relations) werden einen Überblick über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens sowie aktuelle Geschäftsentwicklungen geben. Im Anschluss folgt eine Frage- und Antwortrunde.

Details zu Webcast und Telefonkonferenz

  • Datum: 10. August 2026
  • Uhrzeit: 14:00 Uhr (MESZ)
  • Sprache: Englisch
  • Registrierungslink: https://www.c-meeting.com/web3/meetingRegistration/dsu6i0QHLi4NSCAN-dP3LQ/3VAYWHCACFYCTJ

Teilnehmende werden gebeten, sich vorab zu registrieren. Nach der Registrierung werden die individuellen Einwahldaten automatisch bereitgestellt.

Der zugehörige Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 7. August 2026 veröffentlicht. Die Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 wird am 10. August 2026 als Download auf der Investor-Relations-Webseite bereitgestellt. Beide Dokumente sind unter Finanzberichte & Publikationen abrufbar.

Kontakt Investor Relations
Ricardo Claußnitzer
Director Treasury & Investor Relations
+49 (0)921 50740-1914
Ricardo.claussnitzer@tennet.eu

Über TenneT Germany
TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert.
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Unternehmen:TenneT GmbH & Co. KG
Bernecker Str. 70
95448 Bayreuth
Deutschland
Telefon:+49 (0) 921 50740 - 0
E-Mail:info@tennet.eu
Internet:https://www.tennet.eu/
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