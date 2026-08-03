EQS-News: Monport: nur noch wenige Tage „Summer Sale" - letzte Gelegenheit, bei Lasermaschinen zu sparenf

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Monport: nur noch wenige Tage „Summer Sale" - letzte Gelegenheit, bei Lasermaschinen zu sparenf



03.08.2026 / 12:10 CET/CEST

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PARIS, LONDON und BERLIN, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch es gibt nach wie vor Möglichkeiten, die Produktion zu optimieren. Während sich Unternehmen auf die bevorstehende Ferienzeit und die anschließende Hochsaison für Bestellungen vorbereiten, hat Monport die letzten Tage seines „Creative Summer Sale" eingeläutet. Das Unternehmen gewährt Direktrabatte von bis zu 4.700 € auf ausgewählte Lasersysteme sowie kostenloses Zubehör, damit Kreativschaffende und Werkstätten ihre Produktivität steigern können, bevor die Nachfrage wieder anzieht.

Die zeitlich begrenzte Aktion bietet Handwerkern, Unternehmern und kleinen Unternehmen die Möglichkeit, in professionelle Lasertechnik zu investieren und gleichzeitig von saisonalen Sonderangeboten zu profitieren. Von der Erweiterung der kreativen Möglichkeiten bis hin zur Steigerung der Produktionseffizienz – der Summer Sale von Monport soll Unternehmen dabei helfen, ihre Werkstätten auf die kommenden Monate vorzubereiten.

Fortschrittliche Faserlaser-Lösungen für professionelle Markierungen

Der Monport GT 60W MOPA Fiber Laser bietet fortschrittliche Markierungsfunktionen für Unternehmen, die detaillierte und maßgeschneiderte Metallgravuren benötigen. Mit der MOPA-Technologie können Anwenderinnen und Anwender die Markierungseffekte besser steuern und auf kompatiblen Materialien professionelle Finishes erzielen.

Der GT 50W Fiber Laser bietet eine effiziente Lösung für Unternehmen, die ihre Anwendungen im Bereich der Metallgravur ausweiten möchten, während der GT 100W Fiber Laser eine höhere Leistung für anspruchsvolle Produktionsumgebungen bietet, in denen eine schnellere Bearbeitung und tiefere Markierungen erforderlich sind.

Von personalisierten Produkten und Werbeartikeln bis hin zu industrieller Kennzeichnung und Markenartikeln – mit den Faserlasern von Monport erzielen Unternehmen langlebige, hochwertige Ergebnisse.

Das Reno 65 Pro hilft Werkstätten, ihre Produktion auszuweiten

Der Monport Reno 65 Pro Desktop CO2 Laser Engraver & Cutter ist ein weiteres Highlight des Summer Sale und bietet zuverlässige Schneid- und Gravurleistung für Werkstätten, die wachsen wollen.

Der Reno 65 Pro wurde für Materialien wie Holz, Acryl und Leder entwickelt und unterstützt Kreative dabei, individuelle Geschenke, Beschilderungen, Dekorationsartikel und Kleinserien mit professionellen Ergebnissen herzustellen.

Kunden, die während der Aktionszeit ausgewählte Maschinen der Reno-Serie erwerben, erhalten außerdem kostenloses Zubehör wie Drehaufsätze und Schutzbrillen. Der Drehaufsatz erweitert die Gravurmöglichkeiten für zylindrische Produkte wie Becher, Flaschen und individuell gestaltete Trinkgefäße.

Mit zeitlich begrenzten Rabatten und Zubehörpaketen bietet der Monport Creative Summer Sale Kreativschaffenden und Unternehmen in Deutschland die Gelegenheit, ihre technische Ausstattung auf den neuesten Stand zu bringen, bevor die Bestellungen wieder anziehen.

Informationen zu Monport

Monport Laser bietet professionelle Lösungen für die Lasergravur und das Laserschneiden, darunter CO₂-Lasermaschinen, Faserlasersysteme und Zubehör, die Kreativschaffenden, kleinen Unternehmen und Herstellern dabei helfen sollen, ihre Produktivität, Präzision und Produktionskapazitäten zu steigern.

Medienkontakt:

E-Mail: support@monportlaser.de

Website:https://www.monportlaser.de/

Cision

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