EQS-News: Nordex Group erhält 77-MW-Auftrag in Rumänien

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Nordex Group erhält 77-MW-Auftrag in Rumänien



03.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 3. August 2026. Die Nordex Group hat von dem schwedischen Entwickler und Unternehmen für erneuerbare Energien OX2 einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 11 Turbinen des Typs N175/6.X in Rumänien erhalten. Der Auftrag für den Windpark Urleasca mit einer installierten Gesamtleistung von 77 MW umfasst zudem einen Premium-Servicevertrag über 35 Jahre.

Parallel zum Auftrag hat OX2 den baureifen 77-MW-Windpark Urleasca an den norwegischen Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien Scatec ASA verkauft. OX2 ist damit beauftragt, die gesamte Bauphase zu überwachen, die im dritten Quartal 2026 beginnen soll; die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2028 geplant. Für den Windpark Urleasca besteht ein langfristiger Differenzvertrag (Contract for Difference, CfD) mit dem rumänischen Staat.

Der Windpark wird nahe der Ortschaft Urleasca im Kreis Brăila entstehen, rund 150 Kilometer nordöstlich von Bukarest im Südosten Rumäniens.

„Wir freuen uns, unsere länderübergreifende Zusammenarbeit mit OX2 weiter zu stärken – dieses Mal in Rumänien. Das Land bietet weiterhin attraktive Möglichkeiten für den Einsatz moderner Windenergietechnologie. Durch die Kombination der internationalen Projektentwicklungskompetenz von OX2 mit unserer neuesten N175/6.X-Technologie werden alle Unternehmen dazu beitragen, effizienten und wettbewerbsfähigen Strom aus erneuerbaren Energien für den rumänischen Markt bereitzustellen“, sagt Slava Feklin, Country Manager Rumänien und Ukraine der Nordex Group.

Das Projekt Urleasca stärkt die Position der Nordex Group in Rumänien weiter. Dort hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten Aufträge über mehr als 500 MW erhalten.

Über OX2 AB

OX2 ist ein führender Entwickler erneuerbarer Energien und verfügt über ein großes und diversifiziertes Projektportfolio in allen wichtigen Technologien, darunter Onshore- und Offshore-Windenergie, Solarenergie und Speicherlösungen. Das Gesamtportfolio einschließlich Entwicklung, Bau, Asset Management und Betrieb beläuft sich auf rund 33 GW. OX2 ist in fünf europäischen Märkten sowie in Australien vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. OX2 gehört EQT, einem der weltweit größten Private-Equity-Investoren. www.ox2.com

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

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